Rubriche : la lettera



Moreno Micheloni: "Intitolare la sala stampa a Diego Checchi"

lunedì, 11 settembre 2023, 15:33

di moreno micheloni

Cara redazione, è già quasi una settimana che Diego se n'è andato, ma fin da subito sapevamo che il buco enorme che lascia non potrà mai essere in qualche modo tappato; ha detto bene il mister ieri in conferenza stampa post-partita: ai suoi funerali, abbiamo avuto la conferma di quanto affetto aveva saputo generare attorno a sè stesso: la sua passione per la Lucchese ed per il giornalismo lo hanno portato ad essere il nostro occhio ed il nostro orecchio sulla Pantera, tutti i giorni.. bravo giornalista ed enorme tifoso: non è il primo, ovviamente, basta ricordare due figure come Paolo Galli o Marco Innocenti, ma lui era speciale... per tanti fattori... Per questo ritengo che intitolargli la Sala Stampa del Porta Elisa potrebbe essere il giusto riconoscimento al suo vissuto ed alla sua figura; e credo di interpretare anche il sentimento della stragrande maggioranza degli sportivi lucchesi. La stessa vostra testata, con cui Diego ha condiviso anni intensi della sua vita, potrebbe (se d'accordo) farsi capofila dell'iniziativa, che restituirebbe a Diego una parte dell'amore, che lui ha dato alla nostra Lucchese. SALA STAMPA DIEGO CHECCHI, per dirti GRAZIE !

Moreno Micheloni

Risponde Fabrizio Vincenti:

Caro Moreno, sin dal giorno dei funerali, tutti i giornalisti, nessuno escluso, si è pronunciato in questo senso. A breve verrà inoltrata ufficialmente la richiesta alla società e al Comune. Anche questo pensiero generale è una riprova di quanto Diego abbia seminato e seminato bene. Non vediamo l'ora di vederla quella targa in quella che per Diego era la sua seconda casa.