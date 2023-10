Rassegna stampa: Lucchese bella anche in Coppa

Altri articoli in Rubriche

martedì, 3 ottobre 2023, 08:48

"Mi son trovato con altre 80 persone in coda alle biglietterie dello stadio a partita iniziata. Ho chiesto biglietti per le gradinate, ma essendoci un problema di resto contanti avrei dovuto pagare con l'esatto importo che non potevo avere e non era possibile il pagamento in pos"

lunedì, 2 ottobre 2023, 08:25

Esordio di campionato negativo per i biancorossi che sono stati nettamente sconfitti per 81 a 59, ma senza nulla togliere all'Use Empoli, squadra forte e già pronosticata come la vincente a fine campionato, il Bcl visto sul parquet del Pala Sammontana, è lontano da quanto ha fatto vedere nelle partite...

domenica, 1 ottobre 2023, 08:50

Stavolta la pioggia, dopo la sospensione della gara di Ferrara, è stato solo di gol con i rossoneri che grazie a un gioco spumeggiante hanno battuto nettamente il Pineto vincendo la prima gara stagionale al Porta Elisa, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 29 settembre 2023, 14:31

Per i ragazzi del Bcl e per coach Olivieri subito un banco di prova molto importante, l'avversario, per nome per storia e provenienza è sicuramente uno dei più ostici da affrontare, anche se le altre squadre che partecipano al campionato non saranno da meno. L'appuntamento è per sabato 30 alle...