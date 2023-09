Rubriche : palla a due



Non c'è due senza tre: terza vittoria per i ragazzi di coach Olivieri

lunedì, 11 settembre 2023, 15:43

Etrusca San Miniato – Bcl

29/27 – 17/22 – 27/24 – 14/16

29/27 – 46/49 – 73/73 – 87/89

Terza amichevole per i ragazzi di coach Olivieri e come recita il proverbio, non c'è due senza tre, terza vittoria consecutiva. Al Pala Crèdit Agricole di San Miniato contro l'Etrusca Basket è andata in scena la più impegnativa delle tre partite fino ad ora giocate dal Bcl, è stato un match giocato senza nessun tipo di riverenza, un amichevole dove nessuna delle due compagini si è mai tirata indietro, correndo sudando e faticando si sono date battaglia a suon di canestri fino all'ultimo minuto.

Alla fine, al termine di una partita tiratissima, è uscito vincente e meritatamente il Basketball Club Lucca, pur privo di un giocatore di livello come Burgalassi, assente per una lieve indisposizione. Il match ha dato prova degli ulteriori passi in avanti che il gruppo, allenato da Olivieri fa, lavorando duramente, settimana dopo settimana.

La partita ha ancora una volta fornito tante e nuove preziose indicazioni al coach, utili per migliore alcuni aspetti del gioco che proprio con San Miniato non hanno permesso di ottenere una vittoria più marcata

Al fischio iniziale L'Etrusca parte subito molto aggressiva, effettuando transizioni talmente veloci da scambiarle per gli allenamenti dei centometristi.L'Etrusca Basket fà vedere, fin da subito chi è che ha le chiavi del palazzetto, il loro attacco martella il canestro del Bcl andando a segno molto rapidamente, dando l'impressione di poter scappare già nei primissimi minuti.

A smorzare l'entusiasmo in campo e dei tifosi presenti, ci pensa un magico Barsanti, 5 triple, realizzate, quasi in sequenza ravvicinata e una, messa con un piede sulla linea di metà campo che nel compiere la lunga parabola discendente ha dato il tempo necessario a tutti quanti i San Miniatesi di capire quanto male gli avrebbe fatto quella palla.

Nel secondo quarto il Bcl parte sotto di 2 lunghezze, ma in pochissime azioni recupera, passando poi a condurre con un margine di vantaggio tra i 3 e 5 punti che resta costante per tutta la frazione di gioco. Il Bcl sale in intensità e fa suo il quarto grazie ad una maggiore coralità di gioco, riuscendo a far attaccare il canestro da tutti i componenti del quintetto.

La seconda parte del match segue ormai gli schemi visti nel primo tempo, rimesse ultra veloci, transizioni brucianti e un gran gioco a tutto campo. Ad avere la meglio nella terza frazione di gioco è l'Etrusca San Miniato che mette a referto 27 punti impattando sul 73/73 alla sirena

L'ultimo quarto viene giocato da ambedue le formazioni con la lancetta del livello di energia, praticamente sul rosso fisso, tendente al vuoto. L'intensità è decisamente calata, la lucidità pure, in campo ci si affida più a gesti tecnici che a costruire azioni, cala ovviamente anche il punteggio, se nei quarti precedenti non si era mai scesi sotto i 22 punti di parziale, in questi ultimi 10 minuti il Bcl arriva con fatica a mettere a segno 16 punti, pochi, ma comunque due di più dei padroni di casa, sufficienti a portarsi a casa la partita.

Ai classici 4 tempi viene aggiunto un tempino di soli 5 minuti, utili però a mettere in campo i giovanissimi, Candigliota, Catelli, Lenci, Brugioni, che da veri player se la giocano alla grande vincendo il confronto con i più o meno, pari età degli avversari per 8/7.

Prossimo appuntamento l'amichevole contro la pari livello Palestrina, Domenica 17 alle ore 17:00 al Palasport di Lucca con ingresso gratuito, un'altra ghiotta occasione per tutti i tifosi biancorossi.