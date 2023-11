Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, un lampo che vale tre punti

martedì, 14 novembre 2023, 09:04

I rossoneri tornano a vincere anche in campionato al termine di una gara molto tattica e con pochissime emozioni, ma che sul finire riserva la sorpresa targata De Maria e Russo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese basta un lampo nel buio. Virtus Entella troppo remissiva. Gorgone e Gallo giocano a scacchi per tutta la partita e le difese non corrono rischi. La percussione di De Maria a 2' dal termine e il tap-in di Russo regalano i tre punti". Pagelle: "Gucher una garanzia, Benassai un blauardo".

La Nazione titola: "Lucchese-Entella: ritorno al successo. Pantera, basta l'ultimo artiglio Russo... nero. Il tequartista colpisce a pochi istanti dal novantesimo e regala di nuovo i tre punti in campionato". Gorgone: "Gara 'sporca' vinta con intelligenza". Pagelle: "Il match winner è il migliore, bene anche al difesa".

Corriere dello Sport-Stadio: "Alla Lucchese basta Russo, ritorno di Benassai. Tuttosport: "L'Entella va ko". Gazzetta dello Sport: "Lucchese in extremis". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.