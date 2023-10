Rubriche



Il Bcl non si ferma

domenica, 15 ottobre 2023, 22:15

1/20 – 31/40 – 52/64 – 74/82

11/20 – 20/21 – 21/23 – 22/18

Sestri – Bcl: Lo 3, Pasqualetto 4, Pittaluga 9, Cavallaro 8, Daunys 20, Costa, DE Paoli 7, Anaekwe 7, Pintus, Zini 12, Barnini4, Cartasegna. All. Guida, ass. Ambrosini, Calvia

Bcl: Landucci, Burgalassi 11, Brugioni, Lenci, Lippi 8, Barsanti, Tempestini 7 , Del Debbio 17, Trentin 17, Simonetti 13, Pierini 9, Rinaldi. All. Olivieri, Ass. Giuntoli, Pizzolante.

La partita si apre con il Bcl protratto tutto in avanti con una serie di tiri a firma Barsanti, Del Debbio e Pierini ai quali il ferro nega la giusta conclusione. Sono invece i padroni di casa ad aprire le marcature con Zini da tre, poi una serie di contropiedi portano le squadre sul 5/6 dopo 4 minuti di gioco. Bcl padrone assoluto del suo pitturato e velocissimo a scattare in contropiede, mette fortemente in difficoltà i padroni di casa, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio quasi allo scadere, poi Cavallaro accorcia per chiudere il quarto su l'11/20.

Il Basketball club Lucca impone di forza il suo ritmo incanalando la partita sui suoi binari, incrementando il suo vantaggio fino al più 17 dopo quattro minuti della seconda frazione di gioco. Time-out quasi obbligato per i padroni di casa e decisamente positivo il rientro, mettono insieme un parziale di 6/0, rintuzzato però da Del Debbio, Burgalassi e Trentin che riportano la squadra sul più 15 a due e trenta dalla sirena.

Sestri prova a farsi nuovamente sotto, recuperando un paio di lunghezze, ma ancora una volta il Bcl riesce a controllare gli attacchi, poi in chiusura un tecnico fischiato a Pierini manda in lunetta i padroni di casa che recuperano 5 lunghezze per chiudere sul 31/41 al riposo lungo

Il match riprende con un tiro libero per i padroni di casa, frutto di un tecnico dato a fine secondo quarto, la rimessa successiva è per il Bcl che riconquista 4 lunghezze per il più 14 quando restano 5 minuti di gioco della terza frazione. I ragazzi di Olivieri tornano a correre di gran carriera, raggiungendo i più 20 a due e tenta dalla terza sirena, ma assolutamente non è da considerarsi una partita in ghiaccio, Cavallaro e compagni sono sempre temibilissimi, riescono nei minuti restanti a recuperare 8 lunghezze per il 52/64 di fine quarto.

L'ultimo tempino riparte con il Bcl sul più 12 e con Simonetti in lunetta per un due su due, con il Sestri che ha ripreso vigiore, infilando una serie di canestri che lo portano a solo 6 lunghezze a 5 minuti dalla fine. Lippi, Del Debbio, Simonetti e Tempestini riportano il Bcl sul più 11, mentre per i padroni di casa è Pasqualetto a fare gli straordinari per rimanere agganciati ai biancorossi. 68/80 con tre minuti esatti da giocare, di un match ad alta intensità dove per il Bcl è assolutamente proibito soltanto provare ad abbassare il ritmo. I tre minuti sono diventati uno e trenta ed il Sestri è risalito a meno 6, un margine di vantaggio esiguo per un Bcl intenzionato a portarsi a casa i due punti. Le squadre sono tutte e due in bonus, ma la troppa frenesia che i padroni di casa mettono in campo nel tentativo di recuperare, lo inducono a sbagliare e a commettere falli che spediscono i ragazzi di coach Olivieri in lunetta chiudendo un incontro controllato dai primi minuti di gioco sul 74/82.