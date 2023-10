Rubriche



Bcl di nuovo di scena al Palatagliate

venerdì, 20 ottobre 2023, 13:02

Quarta di campionato e ancora una volta per il Bcl si preannuncia un match ad alto tasso adrenalinico. Al Palasport di Via delle Tagliate, si presenterà il Dany Basket Quarrata, guidato dall'ex Alberto Tonfoni, che ha allenato il Bcl nel biennio 2020/2022, quello della pandemia.

Il coach valdinievolino, porterà al palatagliate una squadra forte, che ha saputo regolare, prima il Castelfiorentino, poi l'Arezzo e in un ultimo il Basket Serravalle, un trittico di vittorie che fanno il paio con quelle dell'Use Empoli, le uniche due squadre ancora imbattute.

Le bocche da fuoco del Quarrata sono diverse, Mustiatsa, Balducci, Falaschi e sopra tutti Regoli Federico, tutti quanti in doppia cifra nell'ultima partita con il Serravalle, ai quali vanno ad aggiungersi Molteni e Tiberti due degli aggiunti al roster per questa stagione insieme a Marini e Antonini.

IL Bcl dal canto suo, dopo il passo falso della prima di campionato ha fatto un reset e dalla partita successiva con l'Olimpia Legnaia è tornato a giocare come sa fare, dimostrando che in questo campionato ci può stare e ha capacità per dire la sua.

I ragazzi di Olivieri sono reduci da una bella vittoria ottenuta in trasferta a spese della Pallacanestro Sestri, resa più importante se considerato che la squadra ha giocato senza due importanti giocatori, Barsanti uscito per un risentimento muscolare dopo appena tre minuti di gioco e Barbieri che era sempre in fase di recupero.

Il campionato di B Interregionali si è ormai palesato come difficile ed impegnativo, ogni weekend i ragazzi di Olivieri si trovano a scendere in campo con il classico coltello tra i denti "La partita con Quarrata ci richiede una prestazione di alto livello per riuscire a prevalere perché loro stanno facendo un ottimo campionato, vengono da tre vittorie e zero sconfitte nelle prime tre giornate e stanno dimostrando di essere molto solidi e preparati

Dal canto nostro abbiamo lavorato abbastanza bene in settimana, siamo riusciti per fortuna a recuperare gli infortunati, vedi Barbieri che con il Dany Basket Quarrata sarà di nuovo disponibile, anche Andrea Barsanti ha risolto il problema che l'ha tenuto out nella partita di Sestri, abbiamo però qualche acciacco classico di gestione della settimana, ma comunque niente di grave, potremo andare a referto con tutti i nostri effettivi.

Olivieri conosce bene i giocatori che allena Tonfoni, ma sa anche di cosa è capace il Bcl e che Barsanti company faranno tutto il possibile, poi rivolge un appello al pubblico di casa che si presenti numeroso per incitare la squadra, avere un sesto uomo sugli spalti spesso è determinante

"Quarrata di sicuro ha tante qualità, ha giocatori che provengono da categorie superiori, giocatori che stanno facendo molto bene, hanno un'ottima difesa che ti costringe sempre a fare delle letture importanti e fare dei passaggi in più per creare un buon tiro e non sarà facile fargli male da questo punto di vista però ce la metteremo tutta e contiamo sul sostegno del nostro pubblico che ci venga a vedere numeroso e daremo il massimo come al solito"

Palla in aria alle 18:30 al Palasport di Lucca sabato 21 arbitreranno l'incontro Rinaldi Tommaso di Livorno e Corso Marco di Pisa