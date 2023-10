Rubriche : palla a due



Bcl, il Palatagliate porta bene

lunedì, 9 ottobre 2023, 09:11

Bcl – Olimpia Legnaia

27/20 – 51/48 – 77/63 – 101/82

27/20 – 24/28 – 27/15 – 24/19

Bcl: Landucci, Burgalassi 13, Brugioni, Lenci 2, Lippi 9, Catelli, Barsanti 13, Tempestini 9, Del Debbio 13, Trentin 14, Simonetti 17, Pierini 11 All.Olivieri, ass. Pizzolante, Giuntoli

Olimpia Legnaia: Ingrosso 14, Lobstrabizer, Merlo 2, Mollica, Bruno 12, Sakellariou 17, Del Secco 3, Giannozzi 7, Cherubini 18, Mascagni 7, Scampone 2, Nikoci All. Zanardo, ass. Armellini, Nudo

Il primo possesso nella gara di esordio casalingo del Bcl è per gli ospiti, come i primi due punti, a rispondere è il capitano Barsanti con una bomba da tre. I ragazzi di Olivieri sembrano aver trovato da subito la quadra del match portandosi velocemente su un vantaggio da doppia cifra, costringendo Zanardo a richiamare i suoi ragazzi per un time out che possa dare una scossa per riagganciare il Bcl. L'uscita dalla panchina dell'Olimpia Legnaia è di quelli positivi tanto che in un'alternanza di canestri arrivano al meno 5 per cedere poi altri due punti in chiusura.

Il secondo quarto vede ancora il Bcl sugli scudi a controllare il gioco riuscendo a tornare su un vantaggio da doppia cifra, poi però l'inerzia gira a favore degli ospiti che recuperano fino ad impattare sul 39/39 a cinque minuti dalla seconda sirena. E' Pierini a rimettere in moto il Bcl che grazie a lui si riporta in testa, mantenendo il vantaggio fino alla sirena dell'intervallo lungo per il 51/48, cedendo però il quarto agli ospiti.

La ripresa si fa più complicata per i ragazzi di Olivieri che si vedono sorpassare nei primi due minuti del terzo quarto A metterci una toppa è Del Debbio che ribalta il vantaggio, poi è Simonetti a provare ad allungare, ma l'Olimpia non molla un solo centimetro, è li, pronta, sempre con il fiato sul collo al Bcl. A dare gli input giusti ai biancorossi è Trentin autore di cinque pesantissimi punti che portano il Bcl a due minuti della terza sirena sul 67/62.

L'Olimpia, nel finale di quarto va in bonus, permettendo a Tempestini e Barsanti di arrotondare al più nove, poi sui liberi va Pierini ed infine Tempestini dagli oltre 6 metri che chiude il quarto con un ottimo più 14.

Bcl e ancora Bcl, l'inerzia è tutta sua, i biancorossi spingono forte sull'acceleratore, raggiungendo le 18 lunghezze di vantaggio, ma per arrivare all'ultima sirena il viaggio è ancora lungo, mancano tre minuti allo scadere e la determinazione di Zanardo e dei suoi ragazzi possono ancora tentare l'impresa. A poco più di un minuto dalla fine, Olivieri dice che può bastare, 17 lunghezze che il giovanissimo Lenci porta a 19 , poi la sirena chiude il match con un Bcl che esce alla grande dal confronto con l'Olimpia Legnaia riscattando ampiamente la sconfitta di Empoli