Un tifoso: "Code e disagi per entrare allo stadio"

martedì, 3 ottobre 2023, 08:48

Dal signor Franco Martoccia riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Sabato, per la prima volta volevo far assistere ai miei figli di 11 e 13 anni l'esperienza di una partita della Lucchese. Per varie vicissitudini solo ieri, in ritardo ma carichi con maglia della Lucchese e sciarpa Lucchese United mi son trovato con altre 80 persone in coda alle biglietterie dello stadio a partita iniziata. Dopo mezz'ora le file si sono dissolte dirigendosi velocemente verso l'ingresso nell'altro versante. Avvicinandomi insieme alle persone rimaste dietro le file agli sportelli ho chiesto biglietti per le gradinate, ma essendoci un problema di resto contanti avrei dovuto pagare con l'esatto importo che non potevo avere e non era possibile il pagamento in pos. Mi è stato suggerito che se avessi voluto potevamo entrare gratuitamente in curva se mi aggregavo alle persone che si erano allontanate. Visto le problematiche ho accettato. Giunti davanti all'ingresso insieme alle altre 10 persone circa ci siamo visti negare l'entrata. Dopo tutte le spiegazioni del caso nulla è cambiato, malgrado un attimo prima erano entrate gratuitamente come promesso tutte le persone in coda prima di noi. Ora, esprimendo tutta la mia amarezza per l'accaduto e per lo spettacolo di tutt'altro tipo che ho fatto assistere ai miei figli che non sto a descrivere voglio sottolineare il desiderio di riuscire a vedere cambiare questo atteggiamento "provinciale" che una città come Lucca non merita insieme ai suoi cittadini. Un saluto da un bolognese che ha imparato in questi anni ad amare Lucca e i lucchesi.