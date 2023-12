Rubriche



Bcl all'esame Empoli

sabato, 9 dicembre 2023, 14:39

Prima di ritorno per Olivieri e la sua truppa. Il match che si preannuncia al Palasport di Via delle Tagliate con la fortissima US Empoli è denso di aspettative e di incognite per tutte e due le franchigie. I ragazzi di Valentino vogliono scrollarsi di dosso la bruciante sconfitta per un possesso, subita nell'ultima del girone di andata a Serravalle, sganciandosi così da Virtus e Cecina che in questo momento stanno guidando la classifica e che l'ha vista scivolare nel gruppo delle inseguitrici a 14 punti, dove adesso si trova anche il Bcl.

Se gli ospiti mirano a rimettersi in carreggiata e tornare a correre verso la vetta, per il Bcl, l'obbiettivo è non fermarsi, quattro vittorie consecutive e in partite decisamente importanti, hanno alimentato la consapevolezza che la squadra può confrontarsi con chiunque senza alcuna remora. Una vittoria al Palasport, tra le mura amiche, contro l'Us Empoli potrebbe assumere le sembianze di un piccolo terremoto, sgranando ulteriormente la classifica, anche in previsione dei prossimi incontri.

L'Us Empoli è squadra decisamente forte, proviene dalla B Nazionale ed ha ottimi giocatori di livello, il suo cannoniere ha solo 20 anni, Giannone e sta girando a 20 di media da inizio campionato, ma tra le fila degli empolesi non mancano altri giocatori di esperienza, Calabrese, Rosselli, Sesoldi. Il confronto, tra punti fatti e subiti, vede le due squadre trovarsi in una sorta di parità, Il Bcl ha sicuramente uno dei migliori attacchi del campionato, staccando l'Empoli di ben 4 posizioni, dalla terza biancorossa alla settima degli empolesi.

Il Bcl paga però all'Empoli, 5 posizioni nella classifica dei punti subiti, essendo loro i primi come miglior difesa del campionato.Nessuna partita può essere affrontata a cuor leggero, tanto meno questa con l'Us Empoli, questo l'Olivieri pensiero " La gara di domani ci vede affrontare una corazzata. Empoli è squadra dalla fisicità di categoria superiore. Ha un roster con tanti giocatori di esperienza e con giovani che hanno maturato esperienze importanti l'anno scorso in B1 e quest' anno stanno giocando da protagonisti. Sono la miglior difesa del campionato e hanno in generale un livello di gioco molto alto. Nella gara di andata subimmo la pressione mentale della "prima" di campionato e andammo sotto oltremodo a rimbalzo. Dobbiamo essere bravi a non commettere gli stessi errori e a giocare sulle ali dell'entusiasmo che ci ha lasciato la vittoria con S. Miniato."

A mettere in apprensione il team del Bcl, c'è il fatto che la settimana in palestra appena trascorsa non è stata delle migliori, alcuni ragazzi sono stati colpiti da una leggera forma influenzale che li ha costretti a saltare alcune sedute, costringendo Olivieri a rivedere turni e schemi di allenamento. " Veniamo da una settimana difficile a causa dell'influenza che ha fermato parecchi giocatori e non ci ha permesso di allenarci come avremmo voluto. Comunque saranno tutti disponibili per domenica. Dobbiamo avere la forza mentale di non pensarci e di dare il massimo. Speriamo che il pubblico accorra numeroso a sostenerci e sia il sesto uomo in campo."

Forte l'appello del coach e di tutto al Bcl per avere un pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, in un momento in cui la squadra ha bisogno del massimo supporto per provare ad uscirne vincente se pur con giocatori non al 100% della forma fisica. Palla scodellata dal Sig. Buoncristiano di Prato, assistito da Montano di Siena presso il Palasport di Via delle Tagliate, alle ore 18.