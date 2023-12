Rubriche



Bcl all'esame Olimpia

sabato, 16 dicembre 2023, 14:49

Archiviata la sconfitta di misura, patita in casa contro l'Empoli, è il momento di pensare alla partita di domenica 17 dicembre. Il Bcl per la seconda giornata del girone di ritorno sarà in trasferta in quel di Firenze per affrontare l'Olimpia Legnaia, dell'inossidabile e bravo Zanardo, coach della compagine fiorentina da oltre un lustro.

L'olimpia è squadra difficile da collocare, le sue prestazioni variano molto, dallo sfiorare il colpaccio con la Virtus Siena a vincere sul campo dello Spezia, è un'ottima squadra, posizionata dietro al Bcl di solo due lunghezze, sono di fatto 6° e 7° in classifica e dando un occhiata a qualche report, si nota facilmente che le differenze tra loro sono non sono molte.

Due su cinque le partite vinte in casa dall'Olimpia, quattro quelle vinte in casa dal Bcl, 73,4 i punti segnati di media dai gigliati, 75,3 quelli del gruppo di Olivieri, la differenza più marcata la sia ha invece sui punti subiti, qui, i ragazzi di Zanardo hanno sicuramente qualcosa in più da insegnare ai biancorossi, 73 quelli dell'Olimpia, contro gli 80,2 del Bcl.

Il precedente match, la partita di andata, fu letteralmente dominata dai ragazzi di Olivieri, chiusa con un inequivocabile 101/82, un risultato che a livello psicologico peserà non poco sulla partita, sia per il Bcl che ha tutta l'intenzione di farla sua per riprendere il cammino interrotto contro Empoli, sia per l'Olimpia che una vittoria la proietterebbe nel gruppo delle dirette inseguitrici, a caccia di un quarto posto finale che garantirebbe maggiori possibilità di giocarsi in chiusura di stagione l'accesso alla categoria superiore.

Sakellariu, Mascagni e Bruno, sono sicuramente i tre giocatori a cui la truppa di Olivieri dovrà prestare maggiore attenzione, ma ovviamente non fanno tutto da soli, a dargli un importante mano ci sono altri giocatori importanti, come Ingrosso, Merlo, Scampone, un roster che quando – gira – c'è da sudare le proverbiali sette camicie per riuscire ad averne ragione.

Consapevole delle difficoltà che incontrerà anche coach Olivieri "Partita con un peso specifico altissimo per entrambe. Legnaia è una squadra con un roster molto profondo e con tanti giocatori di qualità. Dobbiamo assolutamente fare una partita aggressiva in difesa e a rimbalzo. In settimana abbiamo lavorato bene e stiamo recuperando la forma di qualche giocatore chiave."

Qualche nota dolente arriva da, Barsanti e Tempestini che hanno fatto visita all'infermeria, il primo per un risentimento alla caviglia e il secondo per una leggera forma influenzale, saranno comunque tutti disponibili per la partita. Inizio alle ore 18 al Palafilarete di Firenze, arbitreranno l'incontro il Sig.Pedini Gabriele di Perugia e Forte Michele di Siena.