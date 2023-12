Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, decollo rinviato

lunedì, 11 dicembre 2023, 09:12

I rossoneri fanno solo pari contro l'ultima in classifica che si difende per tutta la gara, e si evidenzia una volta di più la necessità di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese non decolla. Solo un punto per i rossoneri che sbattono con il muro della Fermana. Per centrare i play off servono una punta un mediano e un centrale". Mister Gorgone: "Non abbiamo avuto lucidità nella ripresa". Pagelle: "Per Quirini una chiusura da applausi, dimenticato il minuto di silenzio per Chiossa".

La Nazione titola: "Lucchese-Fermana: la frenata. La Pantera sbatte contro la traversa Rizzo Pinna sfiora il gol su punizione". Mister Gorgone: "Peccato non aver vinto. Siamo amareggiati perché meritavamo i tre punti, ma abbiamo fatto errori, dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri per concretizzare le occasioni, grazie ai tifosi per il sostegno". Pagelle: "Pochi spiccano al di sopra della sufficienza".

Corriere dello Sport-Stadio: "Pari senza gol la Lucchese si fa imbrigliare dalla Fermana". Tuttosport: Nessun titolo. Gazzetta dello Sport: Nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.