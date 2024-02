Rubriche : palla a due



Bcl, ecco tutte le iniziative per i play off

sabato, 24 febbraio 2024, 07:45

La seconda fase prenderà il via il 3 marzo e terminerà il 21 aprile; sarà un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Il girone è composto da 8 squadre, quattro del nostro girone e quattro del girone Piemonte/Lombardia. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre passate alla seconda fase del nostro stesso girone, per cui il Basketball Club Lucca partirà con 8 punti, assieme a Quarrata e Tortona; a seguire le altre La Spezia, Gallarate e Borgomanero a 6 punti, Varese a 4 e infine Arezzo a 2 punti. Al termine di questa fase le prime due classificate accederanno alla fase playoff per l'accesso alla serie B nazionale.

"Avere raggiunto l'importantissimo risultato nella prima fase del campionato che ci conferma come squadra presente anche per il prossimo anno nella serie B interregionale significa aver centrato appieno l'obbiettivo che ci eravamo posti ad inizio anno. Adesso, raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, abbiamo l'opportunità di confrontarci con importanti e forti squadre del nord e questo per noi è una grande soddisfazione oltre che un importante stimolo per continuare a dimostrare il valore della nostra squadra. Ci auguriamo che per queste prossime quattro importanti ed intense partite casalinghe ci sia una grande affluenza di pubblico al Palasport per sostenere in nostri ragazzi".

Per questa seconda fase BCL ha pensato di proporre un "mini abbonamento", ad un prezzo molto vantaggioso, per le quattro partite che verranno disputate al PalaTagliate. Il "mini abbonamento" sarà infatti posto in vendita al prezzo simbolico di 20,00 euro. Crediamo quindi sia una interessante opportunità per tutti gli appassionati di basket per godersi, ad un costo modesto, uno spettacolo sportivo ad alta intensità agonistica. Precisiamo che chi avesse già acquistato l'abbonamento ad inizio stagione, avrà incluso in tale abbonamento il diritto di accedere al Palasport per assistere alle quattro partite di questa fase.

Proseguendo il proprio impegno nella collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni che operano sul territorio lucchese con diverse finalità di utilità sociale, il Basketball Club Lucca, coinvolgerà in ciascuna delle quattro partite casalinghe di questa fase associazioni o enti, per dare loro maggiore visibilità e per presentare e promuovere la loro attività e l'importante lavoro che gli stessi svolgono nell'attuale tessuto sociale.

nfine, in occasione di ogni partita casalinga saranno proposti, durante l'intervallo, giochi per il pubblico presente (come il "canestro impossibile" o gare di tiro). Ogni partita sarà inoltre animata dall'intrattenimento musicale con la Dj Sharon-ops e dalle coreografie preparate dalla scuola Atmosfera Danza, già conosciute durante il campionato.