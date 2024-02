Rubriche : palla a due



Bcl, scattano i play off

mercoledì, 28 febbraio 2024, 19:52

Grande fermento nel Basketball Club Lucca, la data della prima partita si sta avvicinando a passi da gigante, Domenica 3 Marzo alle ore 18:00 scenderà a Lucca il Gallarate, squadra appartenente al girone piemontese della Conference Nord est e dall'assetto decisamente aggressivo. E' la prima partita della seconda fase, quella che alla fine decreterà quali franchigie delle 8 squadre partecipanti, accederanno ai play-off, l'elettricità nell'aria è quella di un inizio di campionato, la trepidazione, la tensione pure, ma come sempre, tutto si dissolverà appena l'arbitro avrà lanciato in alto la palla.

Il Gallarate ha fatto lo stesso identico percorso del Bcl, ambedue si sono presentate alle porte dei play in Gold/Silver scontrandosi con la diretta rivale il 7 Laghi per il Gallarate e il San Miniato per la truppa di Olivieri, uscendone sconfitte e attestandosi al quinto posto con 26 punti ambedue.

Gallarate è una squadra temibile, ne più ne meno come lo possono essere state Siena, Cecina, Empoli e le altre del girone, ma in questo caso c'è un fattore molto importante che può giocare delle sorprese ad ambedue le formazioni, ovvero la non conoscenza.I campionati di B interregionali, siano essi del nord, del sud o del centro Italia e abbiano ovviamente come comune denominatore il basket, sono diversi tra loro, alcuni sono più tecnici, specialmente al nord, altri più aggressivi, altri un po' più – sanguigni – come in toscana.

Quale sia di questi approcci il più redditizio e vincente è difficile stabilirlo, Domenica capiremo se il gioco del biancorossi sarà vincente o dovrà piegarsi allo stile gallaratese, per questo sarà importante per il Bcl contare sul sostegno del pubblico, vero stimolo e sesto uomo capace di fare la differenza.La squadra piemontese, quest'anno ha fatto un cambio di panchina in piena corsa, esonerando Stefano Gambaro e i suoi vice, mettendo al suo posto coach Mazzetti, ma non solo, ha inserito nel roster due pezzi da novanta provenienti dalla B Nazionale, Mercante e Shaquille a rinforzare un roster già pesante.

A contorno della partita ci saranno alcuni eventi già programmati e presentati in conferenza stampa: durante il riscaldamento sarà presentata l'associazione La Luna, attiva sul territorio come centro antiviolenza sulle donne, consulenza psicologica e legale, un tema oltremodo attuale.

Poi ci sarà da diverstirsi con la gara di tiro, un gioco che si svolgerà durante l'intervallo, che coinvolgerà il pubblico, il quale dovrà cimentarsi in una prova di tiro da diverse distanze in un tempo massimo di 24 secondi.