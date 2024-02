Rubriche



Bcl, ultima trasferta della stagione regolare

venerdì, 9 febbraio 2024, 16:50

di palla a due

Ultima trasferta per il Basketball Club Lucca. Una delle più lunghe in assoluto di questa prima fase, sabato 10 febbraio alle 20:30 il quintetto scelto da Olivieri dovrà essere sul parquet del Basket Club Serravalle, quel Serravalle Scrivia che si incontra sulla strada andando da Genova a Milano.

La società alessandrina è ormai condannata ad affrontare i play-out, anche se dovesse fare risultato pieno contro il Bcl e nell'ultima di campionato non supererebbe quota 16 punti, pochi per salvarsi. Al contrario il Basketball Club Lucca, rivitalizzato dalla partita casalinga con Arezzo, ha ancora tutte le carte in regola per ambire ad uno dei primi quattro posti in classifica, che gli permetterebbero di affrontare la seconda fase nel girone Gold, dove, sei squadre sulle otto partecipanti, accederanno ai play-off.

Sulla base delle due situazioni, si potrebbe profilare un match non troppo complicato, ma non sarà certamente così, il Serravalle ha dato filo da torcere a molte squadre, non permettendo a nessuno, specialmente in casa propria, di farla da padrona. Coach Gatti ha sicuramente istruito i suoi ragazzi su come difendersi e come bucare la difesa del biancorossi, i vari Taverna, Gay, Razic per non parlare di Pavone, tutti quanti ottimi realizzatori, faranno tesoro delle indicazioni del coach, perchè chiudere la prima fase in casa, battendo il Bcl, sarebbe sicuramente un buon incipit motivazionale per affrontare con più slancio i play-out.

Sulla sponda del Bcl, purtroppo si deve ancora riportare sul diario medico la presenza di Barbieri in infermeria, dove in settimana sono transitati se pur velocemente anche Barsanti e Trentin.Assenti anche Landucci, Rinaldi e Candigliota che costringeranno coach Olivieri a schierare una panchina più corta, per una partita che lui stesso definisce non facile " Abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza con largo anticipo. Questo ci fa stare più tranquilli. Allo stesso tempo sperò iamo in corsa per entrare tra le prime quattro, cosa sulla quale all'inizio dell'anno nessuno ci avrebbe scommesso. La voglia di fare bene e di dimostrare il nostro valore è sempre alta. Vogliamo arrivare in fondo senza avere rimpianti. La partita di domani è sicuramente difficile. Siamo fuori casa e Serravalle non sta attraversando un buon periodo causato in larga parte da infortuni nei giocatori chiave. Di sicuro però, tra le mura amiche, faranno una partita col coltello fra i denti per cercare di portarla a casa in tutti i modi." Alle 20:30 di sabato 10 febbraio i Sig Toffoli di Monza e Invernizzi di Pavia daranno il via alla decina gara di ritorno e penultima, della prima fase del campionato di Serie B interregionale