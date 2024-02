Rassegna stampa: Lucchese, che fatica fare gol

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 19 febbraio 2024, 09:10

Nella partita meno bella del campionato il Bcl perde per 58/72 spedendo il San Miniato alla seconda fase Gold e il Bcl alla Silver. In settimana usciranno i calendari e il Bcl saprà con chi doversi confrontare dal 3 marzo in poi per provare a guadagnarsi i play off

venerdì, 16 febbraio 2024, 17:30

I biancorossi affrontano al Palatagliate (domenica ore 18) l'Etrusca San Miniato in una sfida che vale il quarto posto in classifica e che certifica una stagione partita in sordina e poi cresciuta sulla scorta dei risultati ottenuti

venerdì, 16 febbraio 2024, 08:26

Luca, un nostro lettore ci scrive: "Mi pare che il trend di prestazioni e gioco sia in fase calante. La Lucchese secondo me non è da primissime posizioni ma nemmeno da playout. Come pensa si possa provare a cambiare la tendenza negativa arrivando a una salvezza tranquilla?"

domenica, 11 febbraio 2024, 10:04

Il Bcl fa suo anche l'ultimo match in una sofferta trasferta vinta per 70 a 67, ed ora testa all'ultima di campionato in casa contro San Miniato, poi si tireranno le somme e inizierà la preparazione alla seconda fase.