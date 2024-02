Rassegna stampa: Lucchese, la solita sconfitta

Altri articoli in Rubriche

sabato, 24 febbraio 2024, 07:45

La seconda fase prenderà il via il 3 marzo e terminerà il 21 aprile; sarà un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine di questa fase le prime due classificate accederanno alla fase playoff per l'accesso alla serie B nazionale.

lunedì, 19 febbraio 2024, 09:10

Nella partita meno bella del campionato il Bcl perde per 58/72 spedendo il San Miniato alla seconda fase Gold e il Bcl alla Silver. In settimana usciranno i calendari e il Bcl saprà con chi doversi confrontare dal 3 marzo in poi per provare a guadagnarsi i play off

lunedì, 19 febbraio 2024, 08:43

Ancora una buona prestazione dei rossoneri non coronata però da una vittoria: i problemi di sempre, ovvero amnesie difensive e sterilità offensiva alla base del mancato successo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 16 febbraio 2024, 17:30

I biancorossi affrontano al Palatagliate (domenica ore 18) l'Etrusca San Miniato in una sfida che vale il quarto posto in classifica e che certifica una stagione partita in sordina e poi cresciuta sulla scorta dei risultati ottenuti