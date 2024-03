Rubriche : palla a due



Bcl, iniziano le trasferte play off

venerdì, 8 marzo 2024, 16:03

Con la partita di Varese, la seconda di questa fase del campionato 2023/24 iniziano le lunghe trasferte del Bcl. c La sua permanenza in B interregionale è dovuta principalmente agli 8 successi casalinghi, e da sole 2 partite vinte in trasferta nella prima fase. Con questi numeri si evidenzia un maggior rendimento casalingo della squadra, una situazione in parte confermata anche dalla sconfitta nella prima dei Play in Silver sul campo dello Spezia.



Continuando a parlare di numeri, anche se non è salutare affidarvisi troppo, il Bcl ha al suo attivo 9 risultati positivi casalinghi, compreso quello di domenica scorsa, ma ne ha anche 5 in trasferta, segno evidente di una squadra maggiormente equilibrata.

Campus Varese ha ottimi giocatori, tanti nuovi, rispetto allo scorso anno quando militava in B Nazionale, ne ha sostituiti 10 dei 20 a disposizione, mantenendo però i giocatori migliori, a partire da Zhao che gira a 21 di media, Blair 11,5 e Bottelli con 12,3, insomma un roster di tutto rispetto, giovanissimo, con un età media di 20 anni. Generalmente gioventù fa rima con velocità e se c'è anche della buona tecnica il mix diventa esplosivo, Olivieri ha dovuto preparare con molta attenzione questa trasferta, tenendo conto che gli mancherà il capitano Barsanti, fuori per due giornate.



"Ci aspetta una trasferta molto difficile in quel di Varese. Affrontiamo una squadra che gioca in velocità ad alto numero di possessi. Sono giovani si, ma hanno alle spalle già un anno di B nazionale di esperienza, e sono molto intensi e fisici. Zhao, Bottelli, Blair e Assui sono i loro giocatori di riferimento. Tutti ottimi attaccanti sia al ferro che al tiro da fuori. Kouassi nell'area è molto bravo a finire nei roll e a rimbalzo. Gli altri sono tutti giocatori molto validi e con punti nelle mani. La settimana di lavoro sta andando bene e i ragazzi sono vogliosi di fare bene e di dare continuità. L'atteggiamento è quello giusto. Peccato che non potremo schierare il nostro capitano Barsanti. Tutti dovremo fare qualcosa in più per sopperire alla sua assenza."



Palla in aria alle ore 21:00, presso il Campus Varese in Via Pirandello 31, arbitreranno l'incontro il Sig. Giuliani Simone e Invernizzi Niccolò di Pavia