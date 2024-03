Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, la vittoria scacciacrisi

lunedì, 4 marzo 2024, 09:18

Vittoria che allontana gli spettri dei play out in casa rossonera, dove gli uomini di Gorgone (che non va in conferenza stampa) battono il Rimini con le reti di Quirini e Gucher, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, la vittoria scacciacrisi. Rimini, il Porta Elisa resta un tabù. Primo tempo sprint con due gol in mezz'ora ma il solito brivido finale". Pagelle: "Gucher il direttore d'orchestra. Quirini, un gol da centravanti". Mangiarano: "Il presidente ci ha spronato"

La Nazione titola: "La Pantera risorge al Porta Elisa. Quirini e Gucher valgono tre punti". Mangiarano: "Vittoria dedicata al presidente". Pagelle: "Chiorra salva tutto. E' il migliore insieme agli autori dei gol".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese liquida il Rimini che non punge". Tuttosport: Nessun titolo. Gazzetta dello Sport: Nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.