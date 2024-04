Rubriche



Ancora una trasferta per il Bcl

venerdì, 12 aprile 2024, 18:23

Ancora una trasferta per il Bcl, la meta questa volta è Tortona. Città piemontese che ospita il Derthona basket, importante rappresentativa nel basket di serie A, con alle spalle oltre 60 anni di attività. La squadra che invece incontrerà il Bcl, ha sempre sulle maglie il nome Derthona, ma questa milita nel campionato di serie B interregionale, nella conference Nord Ovest, la stessa, se pur in gironi diversi dei biancorossi.

La partita si giocherà sabato sera alle 21:15 ed è la penultima della fase Play in silver, fase, che ad esclusione di Quarrata, prima in classifica, ormai con oltre metà del biglietto per passare ai play off già in tasca, ci sono altre quattro squadre in soli due punti, decise a lottare tutte quante per accedere ai play-off, magari insidiando anche la prima posizione.

Tutto dipenderà dai risultati di questa giornata e con molta probabilità l'ultima avrà serie possibilità di diventare la risolutivaAd oggi sono davvero tante le variabili che si possono concretizzare quando le squadre sono così a ridosso una dell'altra, la sconfitta o la vittoria di una, piuttosto che un'altra, può rivoluzione completamente la classifica ed accendere speranze sopite in molti. Il cammino del Bcl per poter rimanere in corsa, confidando anche, su qualche inciampo delle dirette avversarie, ha un solo risultato possibile, la conquista dei due punti in palio, la cosa vale per il match con Derthona, ma varrà anche per l'ultima partita che giocherà nel suo palasport contro il College Basket Borgomanero il 21 Aprile.

Il Derthona è una squadra giovanissima, anche questa ha una età media di 19 anni, quindi grande velocità, grande reattività e con una forza, propria dei giovani, quella di non darsi mai per vinti e crederci fino al fischio finale. Caratteristiche che ci hanno mostrato all'andata, riuscendo a strappare la vittoria quasi in chiusura di partita, vincendo per 86/91, dopo che i ragazzi di Oliveri avevano in pratica condotto per molto del tempo di gioco. Alla luce di quanto visto in casa del Bcl e di quanto è stato capace di fare il Derthona durante questa fase, si preannuncia una partita difficile, dove la tattica potrebbe farla da padrona per frenare l'irruenza dei giocatori di Ansaloni.

"Quella di Derthona sarà una partita molto dura. Una sfida probante per noi. Hanno le qualità di una squadra giovanile come intraprendenza e velocita' unite a un gioco organizzato che li rende completi e molto temibili. All'andata fecero una partita balisticamente sontuosa tirando con percentuali irreali. Complice anche una nostra difesa molto permissiva e poco fisica. Dobbiamo essere bravi a fare il contrario in casa loro. E quindi dovremmo mettere fisicità e pressione su tutti i loro giocatori. Perché tutti sono capaci di fare bene. La settimana di lavoro è filata liscia e stiamo lavorando duro per capire di cosa c'è bisogno per tornare da Tortona coi 2 punti in tasca. Partita che sarà fondamentale per rimanere ancora in corsa per un posto nel tabellone play off."

Palla a due alle sabato 13 Aprile alle ore 21:15 all'Uccio Camagna di Tortona, ad arbitrare l'incontro ci saranno Caneva di Torino e Orlandi di Pavia