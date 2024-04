Rubriche



Bcl, i play off sono tuoi

domenica, 21 aprile 2024, 21:43

Bcl – College Borgomanero

28/23 – 50/51 – 75/72 – 101/85

28/23 – 22/28 – 25/21 – 26/13

Bcl: Landucci, Burgalassi 10, Barbieri, Lenci, Lippi 7, Barsanti 13, Simonetti 8, Tempestini 18, Del Debbio 20, Brugioni, Pierini 16, Trentin i. All. Olivieri, ass. Giuntoli.

College Borgomanero: Trucchetti 2, Pettinaroli 11, Benzoni 11, Ferrari 26, Osa 2, Fedorenko, D'Amelio 9, Zanetti 1, Bazan 7, Broggi 4, Barzon, Pillastrini 2. All. Di Cerbo, ass. Novello

Primo fischio arbitrale e i peluche volano sul campo, si apre così la partita tra Bcl e College Borgomanero, un gesto con il quale il Bcl vuole dare un segno di vicinanza al reparto di Pediatria del San Luca di Lucca donando ai bambini presenti un piccolo peluche per allietare ed alleviare la loro presenza in Ospedale. Il secondo fischio è quello buono ed il match inizia di gran carriera, al pari di una partenza della formula uno, tanto è veloce.

Ad aprire i giochi è Pierini, poi Ferrari da tre e da li in poi è un continuo ribaltamento di fronte, a segno. Del Debbio chiude il primo quarto con 11 punti a referto, dalla sponda College, Ferrari con 12, per un primo parziale da 28/23. Anche il secondo quarto inizia con ritmi molto alti, Benzoni apre con una tripla e apre per un break da 0/7 poi è Lippi a fermare il trend dei novaresi.

Zanetti mette a segno altri due punti e Tempestini recupera dai liberi, ma è dura per il Bcl, confrontarsi con i ragazzi di Di Cerbo, ragazzi che hanno nelle mani davvero tanti punti. Burgalassi e Del Debbio riportano il Bcl avanti Ferrari recupera ma i polsi di Del Debbio oggi sono particolarmente caldi e castiga di nuovo gli ospiti con una nuova tripla portando il suo score personale a 20 punti. Gli ospiti però non facilmente impressionabili e provano a rispondere immediatamente rimediando tre tiri dalla lunetta per chiudere sul 50/51

Secondo tempo iniziato con ritmi ancora più alti, la voglia di vincere del Bcl è davvero tanta, ma davanti hanno una squadra che se pur giovanissima ha doti tecniche elevate e una precisione al tiro senza uguali. Il match si mantiene sul filo di una lama di rasoio, a 5 cinque minuti del terzo quarto il Bcl è sul 61/60, perdere una palla in una partita così tirata è quasi un sacrilegio, nulla va sprecato.

Un match tesissimo, che Tempestini sembra controllare con molta tranquillità infilando due triple in sequenza per il 69/64 a un minuto e 10 dal termine con il College però in lunetta per il punteggio 69/67. Ospiti di nuovo in lunetta per uno su due e la replica è ancora di Tempestini da tre 74/69 poi Simonetti va in lunette per un altro punto da aggiungere e chiudere il quarto sul 75/72 Ultimi 10 minuti di un match che fa tanto tempo non si vedeva al palatagliate, Barsanti spara una micidiale bomba per l'87, poi replica poco dopo, il Bcl prova a salire in cattedra portandosi sull'89/78 dopo quattro minuti di gioco.

In un'azione sotto canestro avversario Tempestini si infortuna ed esce, lasciando la guida al capitano che è decisamente in partita, bombardando il canestro avversario per il più 17 a quattro dal termine. Il Bcl ha ormai messo la freccia, continua ad allungare, la coppia Simonetti, Barsanti semina il panico nel pitturato avversario portando il punteggio finale sul 101/85, portandosi a casa due punti che valgono oro, conquistando anche i play-off in virtù della sconfitta casalinga della Tarros Spezia contro Gallarate.