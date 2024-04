Rubriche



Per il Bcl l'occasione finale

martedì, 16 aprile 2024, 15:42

Domenica 21 aprile ore 18 si giocherà al Palatagliate il match tra il Bcl e il College Borgomanero, cercando qualcosa che possa verbalmente rappresentare bene l'evento per dargli la giusta importanza, potremmo spaziare dall'attribuirgli la definizione più gettonata come D day, o Final opportunity o meglio ancora, the last chance – o per capirci meglio in lingua corrente, l'ultima occasione.

E' di fatto l'ultima partita dei play in silver con la quale il Bcl potrebbe uscire di scena o essere traghettato nei play-off per tentare la scalata alla B nazionale.

Quello che è certo, sicuro, inciso sul marmo è che Olivieri e la sua truppa sono pronti a gettare il proprio cuore al di la dell'ostacolo, pronti a lottare come non mai, pronti a estrarre gli artigli più acuminati per afferrare la preda.

Sarà una partita vera, la voglia di vincere e di rifarsi della sconfitta subita all'andata, hanno formato una miscela fortemente esplosiva che darà un'energia e un'accelerazione incredibile al motore del Bcl.

A decidere del futuro dei biancorossi, purtroppo non sarà solamente quanto accadrà sul parquet del Palasport di Lucca, ma sarà anche quanto accadrà sugli altri campi, come abbiamo già detto, saranno le partite che si disputeranno in contemporanea Domenica 21, a sbrogliare la matassa e solo allo scadere dei 40 minuti regolari di gioco si saprà quale franchigia è appesa all'altro capo della matassa e accederà ai play-off

La settimana che si è appena aperta, sarà di quelle belle intense, il gruppo si allenerà costantemente tutti i giorni, fino a poche ore prima della partita, nulla sarà lasciato al caso, ogni più piccolo aspetto sarà studiato e provato e riprovato, gli highights e i video del match giocato all'andata sono stati visionati, sezionati guardati 100 volte

Tutto sarà pronto per le 18:00 di Domenica sera 21 Aprile, a portare fortuna al Bcl saranno le centinaia di orsetti di peluche che salteranno in campo al fischio d'inizio dato dagli arbitri – Teddy bears toss - e che verranno donati alla rappresentanza della pediatria dell'ospedale San Luca di Lucca i quali saranno presenti alla partita per portare al pubblico del palatagliate la loro esperienza e vita vissuta in reparto con i bambini.