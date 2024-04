Rassegna stampa: Lucchese, la stagione è già finita

Altri articoli in Rubriche

martedì, 16 aprile 2024, 15:42

E' di fatto l'ultima partita dei play in silver con la quale il Bcl potrebbe uscire di scena o essere traghettato nei play-off per tentare la scalata alla B nazionale: l'appuntamento è domenica al Palatagliate alle ore 18 contro College Borgomanero

domenica, 14 aprile 2024, 12:25

Importante vittoria per 85 a 62 in chiave spareggi playoff per i biancorossi che ora sono attesi nell'ultimo turno del gironcino in casa con Borgomanero

venerdì, 12 aprile 2024, 18:23

La partita si giocherà sabato sera alle 21:15 ed è la penultima della fase Play in silver, fase, che ad esclusione di Quarrata, prima in classifica, ormai con oltre metà del biglietto per passare ai play off già in tasca, ci sono altre quattro squadre in soli due punti, decise...

martedì, 9 aprile 2024, 08:41

I rossoneri allo scadere colgono un pari in rimonta contro l'Arezzo, dopo aver sbagliato l'ennesimo calcio di rigore, ma la zona playoff si allontana, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola