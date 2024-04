Rubriche



Rassegna stampa: Yeboah tiene a galla la Lucchese

martedì, 9 aprile 2024, 08:41

I rossoneri colgono un pari in rimonta contro l'Arezzo, dopo aver sbagliato l'ennesimo calcio di rigore, ma la zona playoff si allontana, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese tenuta a galla da Yeboah dopo il gol firmato dall'ex Risaliti. I ragazzi di Gorgone falliscono ancora un rigore e colpiscono il legno numero 19. Finale fotocopia della gara d'andata, va avanti l'Arezzo e allo scadere arriva il pari". Pagelle: "Gucher prende il penalty, Quirini spinge".

La Nazione titola: "Lucchese-Arezzo botta e risposta. Rizzo Pinna sbaglia, ma Yeboah no. L'ex ds Obbedio in tribuna: tornerà?". Pagelle: "Una gara opaca, l'autore del gol si salva grazie al gol". Gorgone: Possiamo ancora farcela. Di qui alla fine ci sono nove punti a disposizione noi non molliamo".

Corriere dello Sport-Stadio: "Giuzzo Lucchese, Arezzo ripreso. I rossoneri falliscono un rigore. Vantaggio amaranto con Risaliti. Risponde Yeboha. Palyoff difficili". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.