Bcl batte Arezzo in un finale batticuore

domenica, 2 febbraio 2025, 22:33

BCL – SBA AREZZO

20/22 – 39/37 – 61/61 – 84/83

20/22 – 19/15 – 22/24 - 23/22

BCL: Landucci 6, Brugioni, Lippi 6, Dubois 8, Barsanti 15, Simonetti 16, Tempestini, Del Debbio 16, Vignali, Candigliota, Trentin 17. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Arezzo: Toia 27, Nica, Iannicelli, Dal Pos 5, Buzzone 10, Lemmi 10, Prenga 10, Vagnuzzi 3, Kader 2, Terrosi, Bischetti 5. All.Fioravanti, ass. Liberto

Il match prende il via con un canestro di Prenga, dalla distanza risponde Landucci poi Del Debbio e Simonetti, ma Arezzo non è certo venuto a Lucca in gita di piacere, il risultato che verrà fuori da questa partita sarà molto importante, dal giocarsi i playoff a giocarsi i playout. I ragazzi di Olivieri fin dal primo minuto tengono in mano le redini del match arrivando al più 8 a pochi minuti dal termine, ma Arezzo sembra avere polsi belli caldi e in chiusura trova con facilità la via del canestro e sulla sirena ribalta chiudendo sul 20/22.

Gli aretini si stanno giocando il tutto per tutto, mettendo in campo tutta la loro aggressività schiacciando il BCL dentro la sua area, incrementando il vantaggio al più 9 dopo tre minuti di gioco del secondo quarto. 23 i rimbalzi che ha fatto suoi Arezzo, contro i 16 dei biancorossi metà della seconda frazione di gioco che sono costati punti preziosi al BCL

Simonetti irrompe sul canestro e apre al recupero biancorosso che nel frattempo ha preso le misure ai cecchini amaranto tenendoli inchiodati a quota 29 per quasi tutto il quarto, arrivando a ribaltare di nuovo il risultato, poi Landucci ancora da fuori a consolidare il vantaggio. Arezzo ha però molta adrenalina in circolo e con caparbietà recupera ancora ed impatta a 20 secondi dal riposo sul 37/37 ma l'adrenalina porta un nuovo fallo e Trentin dal dischetto fa due su due per 39/37

L'Arezzo si ripresenta in campo con ancora maggior vigore, cercando di imporre il suo ritmo trovando buone opportunità di tiro portandosi sul più 6. Il BCL sembra essere in affanno a tenere il grande ritmo degli ospiti, poi Dubois trova due punti da sotto e Barsanti tre dai sei metri per il 58/57, a due minuti dalla sirena, con ambedue le squadre in bonus e in un'altalena tra liberi realizzati e no, il terzo quarto si chiude sul 61/61.

Arezzo ancora sugli scudi, Dal Pos sblocca il quarto con una tripla, seguono un paio di canestri, poi il capitano sale in cattedra ed infila due belle triple per il 69/66. A 4 minuti dal termine il match prende ancora più vigore, il BCL sembra aver trovata la chiave di volta e prova a scappare portandosi sul più 9 a poco più di 2 minuti dalla sirena finale, ma se i gatti hanno sette vite, l'Arezzo sembra averne di più e a 1 e venti dal termine il micidiale Toia mette la tripla del 79/78, Dubois replica, 82/81 ed è ancora Toia dall'area per 82/83 con solo 20 secondi da giocare ed ovviamente time out per Olivieri che riesce ad organizzare un gioco che manda Simonetti a canestro, 84/83 con palla in mano agli ospiti e 6 lunghissimi secondi da giocare, Toia ci prova ancora, ma questa volta il ferro ferma la sua parabola e il BCL conquista altri due importantissimi punti, finale al Palatagliate 84/83