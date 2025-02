Rubriche



Bcl, per i play off c'è anche il ritorno di Droker

giovedì, 6 febbraio 2025, 08:47

Il Basketball Club Lucca, con la vittoria nell'ultima giornata di campionato contro lo SBA Arezzo, si appresta ad entrare nella seconda fase del campionato con 16 punti, dietro, di sole 2 lunghezze, ad Oleggio Basket, la prima in classifica nel girone A della conference Nord Ovest, ma davanti, per differenza canestri, all'Etrusca San Miniato anch'essa a 16 punti; a seguire si trovano a 10 punti Pavia, Borgomanero e Costone Siena, poi Casale, Gazzada e Arezzo a 8 punti, Empoli e Tortona a 6 ed infine Quarrata con 4.

Un traguardo molto importante, ottenuto grazie alla forza di un gruppo, modellato ad hoc da coach Leonardo Olivieri e dal Direttore sportivo Umberto Vangelisti e nel quale è stato sufficiente, ad inizio campionato, innestare Gianni Dubois e Andrea Vignali per renderlo ancor

più competitivo. Ne sono la riprova le 16 vittorie sui 22 incontri disputati e i quasi 80 punti in media a partita realizzati; un ruolino di marcia davvero invidiabile che hanno fatto conquistare al BCL il diritto alla permanenza in serie B interregionale e che permetteranno di avere maggiori chance di

giocarsi l'accesso ai playoff.

Con la consapevolezza dell'importante risultato raggiunto e con grande motivazione ed entusiasmo nell'affrontare le prossime fasi del campionato, il BCL è orgoglioso di comunicare l'avvenuto ingaggio per la stagione in corso 2024/2025 dell'atleta Gianmarco Drocker, che si unirà al già importante roster che ha conquistato anticipatamente la salvezza e una posizione di vertice nella seconda fase del campionato di B Interregionale.

Grazie ad una particolare ed unica congiuntura di avvenimenti, è stato possibile concretizzare l'ingaggio; un'operazione forte che dà la misura di come e con quanta dinamicità lavori il BCL e come la società sia proiettata in avanti verso il futuro, sempre però rimanendo agganciata al territorio, cercando di integrare e sviluppare ancora di più le risorse che il comprensorio lucchese ha.

Gianmarco Droker ne è l'esempio concreto; nasce a Lucca nel 2001 e fin da piccolissimo ha seguito le profonde orme lasciate dal giocatore che a Lucca è stato per anni il portabandiera del basket, nonché uno dei capitani più amati, suo padre Gianpaolo Drocker, che solo pochi anni fa abbandonando il basket giocato, lasciando la sua maglia, con su l'ormai mitico numero #4, proprio a suo figlio Gianmarco. Il percorso di crescita e maturità cestistica Gianmarco Droker è stato tutto quanto lucchese, dal minibasket sino alle finali nazionali Under 18 disputate ad Udine; poi qualche anno alla Stella Azzurra Roma, l'anno seguente in B nazionale con la Fiorentina Basket, e negli anni a seguire sempre sui parquet della Serie B Nazionale, dalla Pallacanestro Crema, alla Pielle Livorno, all'Andrea Costa Imola ed in fine Treviglio, nella quale, dopo un lungo stop a causa di un infortunio, ha deciso di non rientrare. Gianmarco Drocker oltre a dare sostegno al roster del BCL, sarà soprattutto di stimolo, fortemente attrattivo e di ispirazione per i tanti giovani atleti del BCL che vedranno in lui un

esempio da imitare, per dare maggiore valore al loro percorso cestistico.