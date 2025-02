Rassegna stampa: sprofondo rossonero

Altri articoli in Rubriche

domenica, 2 febbraio 2025, 22:33

I biancorossi si impongono sugli aretini per 84 a 83 centrando altri due importantissimi punti in una gara in bilico sino all'ultimo secondo di gioco. Barsanti, Trentin, Simonetti e Del Debbio vanno oltre i dieci punti

sabato, 1 febbraio 2025, 15:56

Ultima partita casalinga della stagione regolare: al Palatagliate arriverà l'Arezzo, una squadra giunta all'ultima partita della prima fase, posizionata sul quinto gradino della classifica, ponendo una serissima ipoteca sulla sua salvezza

mercoledì, 29 gennaio 2025, 23:06

I biancorossi assaporano il piacere della vittoria su un campo dove pochissime squadre sono riuscite a fare risultato pieno: il finale a Costone parla a favore dei lucchesi che chiudono sul 77/89

martedì, 28 gennaio 2025, 21:06

Ultime battute di una prima fase di serie B interregionale, davvero avvincente e con l'ingresso nella seconda fase ottenuto nell'ultima giornata giocata, il BCL adesso può tirare un sospiro di sollievo e iniziare a prepararsi, fisicamente e mentalmente per essere pronto ad affrontare le squadre piemontesi dell'altro girone