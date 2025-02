Rubriche



Ultima gara interna per il Bcl

sabato, 1 febbraio 2025, 15:56

Basketball Club Lucca – SBA Arezzo

Ultima partita casalinga, al Palatagliate arriverà l'Arezzo, una squadra giunta all'ultima partita della prima fase, posizionata sul quinto gradino della classifica, ponendo una serissima ipoteca sulla sua salvezza.

Sulla sponda BCL che ormai riposa su due guanciali c'è comunque la fortissima determinazione di non regalare nulla, lo sport d'altronde va onorato sempre, giocando al massimo delle proprie potenzialità e puntando sempre alla vittoria. Certamente la squadra di Olivieri scenderà in campo senza ansie e paure, uno stato mentale che può diventare un valore aggiunto, giocare senza timore di sbagliare è più facile e può essere che queste partite, regalino agli spettatori azioni e – giocate – esaltanti.

Il match ha comunque un'importante valenza anche per il BCL, l'attuale punteggio guadagnato ad una giornata dal termine di questa prima parte lo vedrebbe entrare nella prossima fase a parimerito e in prima posizione con l'Etrusca San Miniato e con Oleggio basket, tutte oggi a quota 14 punti, ma se ormai per l'Etrusca San Miniato non ci sono più possibilità di acquisire nuovi punti, per il BCL e Oleggio Basket la possibilità c'è e nel caso il BCL vincesse e Oleggio perdesse ad opera di Pavia, i biancorossi si troverebbero da soli al comando della nuova classifica con 16 punti. Ma non sarà facile, Arezzo cercherà la vittoria in ogni modo, abbiamo buona memoria della loro tenacia e ricordiamo bene le tre partite giocate pochi anni fa con loro nei playoff, nelle quali ci castigarono in tutte e tre le occasioni con un dolorosissimo - buzzer beater -

"La partita di domenica deve essere l'ennesima tappa del nostro cammino di crescita. Arezzo viene sicuramente per fare bottino pieno e quindi dovremmo stare molto attenti. Toia, Buzzone e Bischetti sono tre esterni molto temibili. Con l'innesto di Dal Pos hanno aggiunto ancora più pericolosità dal perimetro. Lemmi e Prenga garantiscono energia e fisicità sotto canestro. Dalla panchina Iannicelli e Kader danno sempre il loro contributo positivo. Sarà fondamentale arginare il pick and roll di Toia e difendere forte su Buzzone. Dal canto nostro le motivazioni per fare bene sono molteplici. Ma la più importante è quella di consolidare il nostro gioco e di regalare una prestazione di ottimo livello al nostro pubblico.

L'ultima di campionato coincide anche con il Baket Day, una giornata di sport e sociale, realizzata insieme alla Croce verde di Lucca. Una giornata in cui gli abbonamenti e le varie tessere per accedere alle partite, vengono messe da parte e si può entrare, solo pagando un regolare biglietto d'ingresso, naturalmente tutti gli Under18 potranno entrare gratuitamente come sempre.

Sarà un momento molto importante, in cui volontariato, assistenza sociale e sport si uniscono per dare vita ad un unico soggetto che ha come mira principale, l'attenzione alla salute e al sostegno della popolazione lucchese. Proprio per questa vicinanza di principi con la Croce Verde di Lucca e anche per ringraziarla e sostenerla per l'importante lavoro che svolge oltre che per la comunità, anche per il BCL, attravero la sua rassicurante presenza al Palasport che l'incasso della giornata sarà interamente devoluto alla Croce verde di Lucca.

Confidiamo che il nostro amato pubblico risponda positivamente a questa iniziativa e che venga numeroso al Palasport domenica 2 febbraio alle ore 18.