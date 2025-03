Rubriche



Bcl, arriva una nuova vittoria

giovedì, 13 marzo 2025, 14:42

BCL – Junior Casale Monferrato

22/15 – 53/36 – 83/62 – 98/85

22/15 – 31/21 – 30/27 – 15/22

BCL: Landucci 2, Brugioni, Drocker 20, Lippi 14, Dubois 5, Barsanti 6, Simonetti 12, Del Debbio 3, Vignali 14, Pierini 10, Candigliota, Trentin 12. All.Olivieri, ass. Giuntoli

Casale Monferrato: Giacomelli 2, Bovo 9, Sirchia 13, Formenti 7, Avonto 23, Grignolo, Kabuya, Raiteri 9, Tambwe 10, Rosso 12. All.Vigneri, ass. Degiovanni

Pronti via e Casale prova subito ad imporsi con un parziale di 0/7 spezzato da Drocker per il 2/7 poi Lippi da sotto per altri 2 punti.Casale prova ad allungare di nuovo con Avonto, poi prende la scena Drocker con già 9 punti a referto, ma non solo, tutti rispondono presente, Lippi, Barsanti, Simonetti e Trentin per un contro break da 10/0, che porta il BCL a chiudere il primo quarto sul 22/15.

BCL ancora protratto in attacco ad inizio della seconda frazione di gioco che si porta sul più 9 grazie ai canestri di Vignali e Simonetti.Formenti e Avonte provano con due triple a rimettersi alle costole del BCL ma prima Vignali poi Landucci e Lippi siglano il 40/30 a 4 minuti dal riposo. Un Vigna con il polso particolarmente caldo infila una micidiale tripla da metà scampo per il più 14, la serata sembra essere quella giusta, Del Debbio e subito dopo Drocker a canestro per altri 6 punti per il più 17 al riposo lungo Le danze della riprese le apre Barsanti con tre punti dagli oltre 6 metri, per il Casale Rosso e Avonto provano ad accorciare, ma Simonetti mette subito i puntini sulle i, chiudendo un gioco da tre.

Casale prova in tutti i modi a replicare ai canestri biancorossi e trova in Sirchia e Avonto le sue punte migliore, 10 punti a fine terzo per il primo e 23 per il secondo, che consentono ai piemontesi di limare il passivo riportandolo ai meno 20. L'ultimo quarto lo apre Lippi e oltre alle stesse danze anche la musica è la stessa, lo Junior Casale riesce ad andare a canestro, ma il BCL ha il pieno controllo del match, tenendo gli ospiti sempre a 20 lunghezze di distanza. Un ottimo Drocker ha nel suo referto ben 20 punti, poi ci sono i 14 di Vignali, i 12 di Pierini, Lippi e Trentin a riprova che il BCL gioca sempre di squadra, portando non meno di 5 ragazzi in doppia cifra in tutte le partite giocate.

Per il BCL è ormai accademia, conduce in scioltezza e Olivieri ne approfitta per mettere dentro i giovanissimi, Casale ne approfitta per riportare il divario a numeri più ragionevoli, il solco scavato dai biancorossi è però incolmabile e quando la sirena chiude il match il tabellone recita 95/85 consegnando altri due pesantissimi punti al BCL che può ormai considerarsi a tutti gli effetti come una protagonista dei prossimi play off. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 marzo ad Oleggio contro la temibilissima squadra di giovanissimi di coach Catalani.