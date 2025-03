Rubriche



Bcl nella tana dell'Oleggio

sabato, 15 marzo 2025, 18:24

Il girone di andata si chiude con una lunga trasferta per andare a giocare uno scontro titanico con la piemontese Oleggio Magic Basket. Ma che da quando ha perso la sua storica sede si è spostato a Boffalora, in terra lombarda, sia per allenarsi che per giocare e precisamente al centro Bolfalorello alle porte di Magenta, teatro della storica battaglia che portò alla liberazione di Milano dalla presenza austriaca, dando il via all'unificazione dell'Italia, terra quindi foriera di importanti e determinanti battaglie, come quella che il BCL dovrà prepararsi ad affrontare con Oleggio.

I piemontesi sono una di quelle squadre abituate a giocare in categorie superiori, sono molti i campionati di B Nazionale ai quali ha partecipato, poi un anno di crisi e come l'Araba Fenice è risorta dalle sue ceneri, con un assetto tutto nuovo, incorporando, o meglio l'Olimpia Milano Under 19 si trasferita in toto ad Oleggio, allenatore e squadra compresa, chiudendo in testa alla classifica quasi da imbattuta la prima fase del campionato, insomma si scrive Oleggio, ma si legge Olimpia Milano.

Le medie riportano quasi tutte percentuali favorevoli ad Oleggio Magic Basket ad iniziare dal numero di partite vinte in casa, 12 vittorie e 2 sconfitte, mentre per il BCL sono 9 le vittorie in trasferta e 4 le partite perse, un 25% in meno di vittorie rispetto al suo competitor. A favore di Oleggio vanno anche le percentuali che riguardano i punti segnati e quelli subiti, 87,6 quelli dei piemontesi, contro gli 82,2 dei ragazzi di Olivieri, 75,4 i subiti da Oleggio e 77,5 quelli incassati dal BCL. Oleggio ha molti giovani di talento, tra loro spiccano senz'altro Lonati e Garavaglia, ma non da meno la giovane promessa Suigo

Il BCL dopo la doppia vittoria casalinga, ha le batterie caricate al 100% e pronto ad affrontare Oleggio e il coach Catelani, ex di turno sfoderando un migliore ruolino di marcia rispetto ai piemontesi, 4 vittorie in 5 partite contre le 2 vittorie su 4 incontri di Oleggio.

Sarà quindi un match difficile, dal risultato incerto che potrebbe risolversi nelle battute finali, nel quale i ragazzi di Olivieri dovranno lottare per tutti i 40 minuti a disposizione e per riuscire a farlo sarà determinante la tenuta fisica, ma ancora di più quella mentale.

"La trasferta di domenica" dice Olivieri " è molto insidiosa perché Oleggio gioca con una filosofia completamente diversa dalla nostra. Il controllo del ritmo sarà fondamentale e dobbiamo arrivare a domenica con le giuste energie psicofisiche per essere prestanti quaranta minuti. A livello di infermeria, a parte Tempestini, non abbiamo particolari problemi. Trentin è sempre alle prese con un fastidio al tendine di achille ma nulla di preoccupante. Dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo e giocarci le nostre carte al meglio."

Appuntamento al palazzetto Bolfalorello alle 18:00 di Domenica 16 Marzo, arbitreranno l'incontro il Sig. Sarzano di Alessandria e Venezia di Milano