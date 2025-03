Bcl, vittoria in rimonta

Rubriche



lunedì, 10 marzo 2025, 07:59

BCL - College Basket

24/33 – 34/61 – 61/75 – 94/85

24/33 – 10/28 – 27/14 – 33/10

BCL: LanduccI , Brugioni, Drocker 13, Lippi, Dubois 9, Barsanti 11, Simonetti 11, Del Debbio 18, Vignali, Pierini 12, Candigliota, Trentin 20. All. Olivieri, ass. Giuntoli

College Basket: Oliveri, Giustina, Broggi 21, Benzoni 14, Asani 3, Piccirilli 3, Gaiola 4, D'Amelio 11, Bazan 19, Osagie, Osasuyi 8, Rupil 2All. Di Cerbo, ass. Cassina

Inizio in salita per il BCL che non riesce a contenere il College che dalla distanza sta letteralmente dominando il match con 5 triple che lo proiettano sul 17/28 dopo 6 minuti di gioco, quasi tutti realizzati con piedi a terra e piazzati.

Il BCL prova a recuperare sfruttando la maggiore fallosità degli avversari, andando in lunetta per i tiri liberi, ma non è a sufficienza per compensare le alte percentuali al tiro degli ospiti. Il primo quarto si chiude con una tripla a marchio Dubois sulla sirena che fissa il primo parziale a 24/33.

Il secondo quarto parte con grosse differenze di percentuali, 64% da tre per il College contro il 30% del BCL, un po' meglio per i tiri da due, 67% contro il 50% dei biancorossi. E' una strada in salita quella che il BCL sta percorrendo, il College mantiene il suo ritmo e continua inesorabilmente a segnare da fuori allungando a 17 lunghezze il vantaggio.

Gli ospiti continuano a macinare gioco, senza che il BCL riesca a chiudere una sua azione, il suo score è di zero canestri a 5 dal riposo, mentre il vantaggio accumulato rischia di scavare un solco impossibile da recuperare, a meno che il BCL non sbagli più un solo tiro.

27/60 con ancora due minuti da giocare prima del riposo e con percentuali che nel frattempo si sono abbassate ulteriormente, 3 su 22 i tiri da 3 del BCL, contro gli 11 su 18 degli ospiti che chiudono sul 34/61 il secondo quarto.

Ripresa ancora colorata del blu del College Borgomanero che apre con un parziale di 0/8 per il meno 34, poi il BCL sembra svegliarsi, iniziando a segnare con maggiore frequenza, riducendo il gap a meno 20 con il cronometro che indica che mancano solo 2 minuti alla terza sirena.

Broggi ha a referto 20 punti, 19 Bazan e 10 Benzoni, quando ormai manca una sola manciata di secondi Drocker si accende e spacca l'assedio piemontese con due triple che significano il meno 14 con i dieci minuti dell'ultimo quarto da giocare.Apre l'ultimo quarto Trentin che dai liberi fa due su due per il meno 12 ed è ancora Trentin che porta il BCL a 10 lunghezze dal College.

Poi è il meno 8 con Del Debbio e ancora Trentin che inchioda il meno 7 dopo tre minuti di gioco, quello in campo è un BCL decisamente nuovo che sta lottando con i denti per venire fuori dalle sabbie mobili dove era imprigionato.

Ai 5 minuti si sblocca anche il Capitano che accorcia dagli oltre 6 metri, poi Trentin va sui liberi per altri 2 pesantissimi punti che portano il BCL a meno 4 ed ancora Barsanti che fa saltare in aria tribuna e gradinata segnando il meno 1 e con Drocker esplode tutto il Palatagliate 81/81 è parità

Trentin va di nuovo sui liberi e realizza il più due biancorosso, il primo vantaggio della serata per il BCL quando mancano poco meno di 3 minuti al termine.

Dall'81 pari le due squadre viaggiano appaiate, 83/83 e ancora 85/85 a 38 secondi dalla sirena finale, quando Barsanti in avvitamento sotto canestro segna il più 2, con Dubois spedito in lunetta per altri 2 punti, a 29 secondi dalla fine e con un vantaggio di 4 lunghezze da amministrare.

Sono secondi ad alta tensione, la rimessa è del College che commette un antisportivo mandando in lunetta Barsanti per il più 5 poi è Trentin che porta il BCL a più 7 e poi è Del Debbio a dare la mazzata finale del più 9 e da oggi c'è da credere ancora di più a questa squadra che ha rialzato la testa dopo un passivo di 34 punti, lo ha fatto con una caparbietà e determinazione da far invidia a molte squadre ben più blasonate, mettendo in atto una vera – remuntada – finale al palatagliate 94/85.

Prossimo appuntamento mercoledi 12 alle 20:30 contro lo Junior Casale Monferrato, una nuova partita che meriterà un grande pubblico come quello che stasera ha spinto fino alla vittoria il Basketball Club Lucca.