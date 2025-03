Rubriche



Il Bcl cade a Pavia

domenica, 2 marzo 2025, 23:19

Riso Scotti Pavia – BCL

29/24 – 48/47 – 68/60 - 94/88

29/24 – 19/23 – 13/20 – 26/28

Pavia: Smith 30, Carpani 2, Brboric, Bogunovic 8, Temporal , Hidalgo 23, Apuzzo 16, Manna 5, Avanzini 6, Lomele 4, Moro. All.Cristelli, ass.Veneroni

BCL: Landucci, Drocker 11, Lippi 2, Dubois 11, Barsanti 12, Simonetti 17, Del Debbio 8, Vignali, Pierini 13, Candigliota, Trentin 14. All.Olivieri, ass Giuntoli

Possesso per i padroni di casa e primi due punti poi Smith si fa subito vedere, prima da 2 e poi da tre e ancora da 3 per il 10/5.BCL a canestro con Pierini e Dubois, in un inizio di partita molto intenso che vede i padroni di casa dominare il campo con Smith con già 12 punti a referto in meno di 5 minuti, obbligando Olivieri a richiamare in panchina il quintetto.10/19 a tre minuti e venti dalla prima sirena con Trentin sui liberi per due su due, replica Pavia con il solito Smith da tre, per il BCL ci pensa Drocker a restituire la cortesia, poi Duobois per il 22/19 e questa volta sui liberi va Drocker e sono due su due anche per lui per il 24/21, Pavia intanto torna a colpire con Apuzzo prima da 3 e poi dall'area per concludere il primo quarto sul 29/24

Il secondo quarto inizia con un BCL più attento e decisamente più preciso al tiro tanto da riuscire a mettere il naso avanti ai 5 minuti della seconda frazione di gioco, 32/35 e time out Pavia.

A quattro e cinquanta dal riposo Pavia riesce ad impattare sul 36 pari, poi Hidalgo riporta Pavia avanti, Tentin accorcia di nuovo in un confronto che si fa sempre più aspro, molti i falli che frammentano il gioco e rendono complicato giocare. Per Pavia dopo Smith sale in cattedra Hidalgo con 13 punti a referto, 48/47 il finale grazie a due triple del capitano Barsanti e due importantissimi punti di Pierini appena prima del suono della sirena.

Smith torna a colpire in apertura di quarto e Simonetti da sotto va sul collo di Pavia che fa però affidamento su Hidalgo per riprendere le distanze dal BCL. Il clima partita si fa sempre più acceso, molto l'agonismo che le squadre mettono in campo ed ovviamente non mancano le scintille. Hidalgo continua a massacrare il canestro dei biancorossi con canestri dagli oltre 6 metri, 66/58 a 2 minuti dalla terza sirena.Per tenere testa ad un Pavia davvero indiavolato, il BCL dovrà nell'ultimo quarto obbligatoriamente alzare le media al tiro.

Ultimo quarto del match ed ultimi 10 minuti a disposizione del BCL per ribaltare il risultato e far girare l'inerzia dalla sua parte.Ad aprire è Drocker poi Pierini, per Pavia Apuzzo da 3 per il 71/65, Del Debbio accorcia e dopo Pierini su assist di Dubois per il 73/69, Pavia però risponde sempre in modo chirurgico e quasi sempre con una tripla che tiene a debita distanza il BCL.

Botta e risposta tra Apuzzo e Barsanti a colpi di triple, con il BCL che insegue a sei lunghezze, Trentin riesce di nuovo ad accorciare per il 76/79 con 4 minuti e trenta ancora da giocare, un tempo lungo a sufficienza perché possa accadere di tutto, come un Dubois che porta il BCL a meno 1 da Pavia.

Trentin pareggia dalla lunetta 79/79 poi sempre lui riporta in vantaggio la squadra 79/81 e due interminabili minuti da giocare, per Pavia Manna si riporta avanti di uno e Dubois ribalta dalla lunetta e ancora ribalta Pavia per 84/83 conquistando due tiri liberi per l'86/83 e a completare la fase di gioco arriva un antisportivo che manda Pavia in lunetta per due su due e un 88/85 sul tabellone con pochi secondi da giocare.

Secondi interminabili con giri in lunetta per Pavia, poi Del Debbio infila la tripla del meno due, ma di nuovo Pavia è in lunetta, 92/88 con Pavia di nuovo in lunetta chiudendo il match per 94/88.

Il BCL esce sconfitto al termine di una vera e propria battaglia contro un avversario che sapeva prima di mettersi in viaggio che sarebbe stato uno dei più ostici da affrontare. Prossima partita il 9 marzo alle 20:30 al Palasport di Lucca.