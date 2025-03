Rubriche



Il Bcl torna al Palatagliate

domenica, 9 marzo 2025, 08:30

Dopo lo stop a Pavia con la Riso Scotti, il BCL torna a giocare davanti al suo pubblico contro il College Basket Borgomanero. E' una prova di forza tra il basket toscano e quello piemontese con in palio il miglior posto da conquistare per accedere ai play off da una posizione di privilegio. I piemontesi del College Basket escono da una sconfitta nella loro prima trasferta in Toscana, rimediata sul campo dell'Etrusca San Miniato e non saranno certo propensi a dover tornare a casa dalla seconda trasferta con le pive nel sacco.

Del College Basket la prima cosa che salta agli occhi è la loro giovanissima età, 22 anni di media che se non ci fosse nel roster tale Benzoni, giocatore di lunga ed importante esperienza maturata in tanti anni di serie B che all'anagrafe ha staccato il cartellino dei 45 anni sarebbe ancora più bassa.

Ma attenzione, giovane vuol dire meno esperienza, ma anche velocità e molta resistenza allo sforzo fisico che se unite a una buona capacità tecnica, rendono il College pericoloso e tagliente come una lama di rasoio.

Tra le sue fila, oltre Benzoni da 17 punti in media a partita si mettono spesso in evidenza il diciannovenne Bazan con 16, e D'Amelio con quasi 14 punti a referto, ma non finisce qui, sono molti i giocatori a disposizione di coach Di Cerbo capaci di importanti performance, come Broggi, Osasuyi e Piccirilli, usciti dal match con l'Etrusca con a referto 16 e 17 punti realizzati.

Per il BCL non sarà una passeggiata, tutt'altro, i ragazzi di Olivieri sono reduci anch'essi da una sconfitta in trasferta, la prima in questa fase e sono rientrati alla base con l'amaro in bocca per essersi lasciati sfuggire una partita che se gestita con un po' più di calma nella fase conclusiva poteva essere chiusa positivamente. Tanta è dunque la voglia di riprendere il cammino interrotto e lo si è potuto vedere dall'intensità con la quale si sono allenati questa settimana, la squadra ha lavorato molto duramente, in previsione anche dei prossimi impegni ravvicinati.

Dopo il College, domenica 9 marzo, il BCL dovrà andare a Monferrato mercoledi 12, poi domenica 16 giocherà di nuovo in trasferta con Oleggio per chiudere il girone di andata, sapendo che dovrà fare a meno di Tempestini, fermo per uno strappo muscolare. Una situazione analizzata molto bene da coach Olivieri, ben consapevole dello stato di salute dei sui ragazzi e di quanto pericolosa può essere il College Basket

"College è una squadra molto in forma. Sono atletici, grossi e giocano molto bene in attacco. Benzoni sta tirando con percentuali altissime e Bazan è diventato un giocatore impostante per la categoria. D'Amelio è un ragazzo che sta stabilmente in nazionale della sua fascia d'età. Di Cerbo è un ottimo allenatore e lo stimo moltissimo per la sua filosofia; ogni anno forma giocatori di altissimo livello, complimenti a lui e alla società. La partita sarà molto difficile e sarà fondamentale il controllo del ritmo di gioco e vincere la battaglia a rimbalzo. Purtroppo dovremo fare a meno di Tempestini per diverso tempo. Vignali si è allenato ed è a disposizione. Qualche altro acciacco in settimana ma tutti pronti per domenica."

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e soprattutto un invito particolare a partecipare a tutte le donne, alle quali il BCL ha riservato un ingresso gratuito, in più, durante l'intervallo verrà presentata al pubblico la Green Lucca le Mura Spring, un ulteriore omaggio alle donne e a una squadra femminile che sta ben figurando nel campionato di serie B.