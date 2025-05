Rubriche



Bcl, male la prima

domenica, 25 maggio 2025, 23:52

Basketball Club Lucca – Etrusca San Miniato

8/19 – 29/33 - 42/59 – 64/77

8/19 – 21/14 -13/26 – 22/18

BCL: Brugioni, Drocker 6, Lippi 11, Dubois 18, Barsanti 5, Simonetti 2, Tempestini 4, Del Debbio 5, Vignali 4, Pierini 2, Candigliota, Trentin 7. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Etrusca San Miniato: Ermelani, Caglio 32, Metsla 11, Menconi 16, Scardigli, Penco, Re Alessio 12, Granchi, Ndour, Cravero 6, Zaccagna. All. Martelloni, ass. Menconi

Pronti via e gli ospiti prendono possesso, del Palatagliate, con un break da 0/12 interrotto da Dubois sui liberi con 2 su 2, poi Simonetti per altri 2 punti, il BCL in questa prima parte del match si trova ad affrontare un San Miniato indiavolato, molto aggressivo al limite del fallo sistematico, tanto che coach Olivieri rimedia un tecnico per proteste dopo appena 5 minuti di gioco.

Il BCL recupera punti con Trentin e compagni per il meno 8, San Miniato replica a modo suo trovando 2 triple con Re Alessio e Menconi che lo portano sull'8/19 ad un manciata di secondi dalla prima sirena.Il BCL riparte da Barsanti con 3 punti per il nuovo meno 8, con la partita che si sta infiammando sempre più, ed un BCL che pare aver litigato con il canestro, a smentirci ci pensa Drocker con una delle sue triple e Barsanti dalla lunetta che riportano la differenza a 8 lunghezze.

Pierini da sotto guadagna il meno 6 in un momento in cui il BCL sembra riprendere in mano la partita, 10/5 il pre parziale dopo 6 minuti della seconda frazione di gioco. Dubois accorcia ancora al meno 4 e sempre lui porta la sua squadra al meno 1, E' un momento favorevole ai biancorossi di Olivieri che stanno mettendo a referto un importante parziale che rimette la situazione in parità, grazia anche a Trentin che impatta sul 24/24 con 2 giri di cronometro sul tabellone.

Un tempo più che sufficiente per vedere tutto e di più, dal 26 pari al 29/30 al 29/33 con 3 punti messi sulla sirena dagli ospiti.Il rientro in campo non è dei migliori per la truppa di Olivieri, che non riesce a rientrare in ritmo e subisce il ritorno prepotente dell'Etrusca San Miniato che allunga decisa fino al più 16 di fine terzo quarto, un gap molto importante al quale il BCL non è abituato ad averlo a 10 dal termine.

L'ultimo quarto si apre ancora sotto il dominio di San Miniato che allunga al più 20 dopo un solo minuto di gioco. Servirà una prestazione monstre per riempire il solco scavato, intanto Lippi recupera 2 punti dalla lunetta per il 48/62, ed sempre lui che mette a referto altri due punti e ancora lui chiude un gioco da tre per il 51/66 con oltre 6 minuti da giocare sul cronometro.

Tempestini prova a suonare la carica infilando una delle sue triple e un punto dalla lunetta, ma gli ospiti ed i canestri del palatagliate sono diventati amici intimi e in scioltezza mettono la tripla del 57/70 e conquistano un giro in lunetta per 1 su 2.

Dubois porta il BCL al meno 14 e Drocker al meno 11 con 120 secondi all'ultima sirena, Dubois segna il meno 9 ma non è a sufficienza, resta una sola manciate di secondi che solo un miracolo potrebbe consentire al BCL di ricucirli il gap. Finisce male per il BCL la prima partita delle semifinali, inciampa malamente con l'Etrusca San Miniato che chiude sul 64/77, guadagnando la possibilità di chiudere la serie al Fonteviva il 29 maggio.