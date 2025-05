Rubriche



Bcl, ecco gara2

martedì, 13 maggio 2025, 17:58

Mercoledì 14, all'incirca verso le 22 si saprà se il BCL ha conquistato la semifinale oppure dovrà attendere altri 40 minuti, sudare nuovamente le proverbiali sette camice, nella bella da giocarsi al Palatagliate domenica 18. Come già detto, nei playoff non c'è nulla di scritto, come anche nel campionato ovviamente, ma l'intensità, la voglia di vincere, di dimostrare il proprio valore, non ha uguali con nessuna delle partite, giocate nella regular season.

Il clima, l'attesa, il pubblico, le scaramucce in campo, tutto ha un sapore diverso, tutto è più aspro deciso, si è sempre sul filo di lama, basta poco per scivolare e non riprendersi. Ne è stato un esempio lampante la prima dei play off, un match condotto per i tre quarti dalla Riuso Scotti Pavia e solo grazie alle strabilianti performances di Drocker, Del Debbio e Dubois che supportati dagli altri compagni hanno messo in referto 24 punti, ricucendo un meno 14 e vincendo con un più 10.

A Pavia sarà ancora più difficile, la Riso Scotti ha giocatori di altissimo livello e giocare sul loro campo dove hanno i loro punti di riferimento e soprattutto sostenuti dal loro pubblico e con la voglia di rifarsi, li renderà pericolosissimi. Occorrerà una prova magistrale di squadra, il BCL dovrà sembrare un 12 cilindri Ferrari con tutti gli ingranaggi che vorticosamente girano, ognuno con il suo suono, in una sinfonia bella e crescente in stile rossiniano, talmente bella da incantare gli avversari e tornare a casa con la qualificazione in tasca.

Questo il sogno, che potrà sempre avverarsi, ma a riportare tutti quanti con i piedi per terra ci pensa coach Olivieri. "Gara due fuori casa rappresenta una sfida molto stimolante. Si può e si deve fare meglio di domenica perché altrimenti non sarà sufficiente. Pavia in casa gioca un basket di altissima qualità e dobbiamo assolutamente arginare il loro attacco che tra le mura amiche si esprime al meglio. La situazione infortuni la valuteremo nell'allestimento dell'ultimo allenamento in programma perché dobbiamo valutare le condizioni dei giocatori, su tutti quella di Pierini. Il nostro obiettivo è quello di ripetere la presentazione di gara uno dal punto di vista dell'impegno e della determinazione alzando il livello di qualità di gioco nei quaranta minuti.Palla a due mercoledì 14 maggio alle ore 20:30 al Palaravizza di Pavia, arbitreranno l'incontro Bavera di Monza e Pittatore di Torino