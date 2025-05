Rubriche



BCl, ecco il calendario playoff

sabato, 3 maggio 2025, 14:58

Con l'ultimo impegno casalingo contro la forte Oleggio Magic si è chiuso di fatto il campionato 2024/25 di serie B Interregionale e al Basketball Club Lucca non possono che essere tutti quanti molto soddisfatti, dai ragazzi al coach a tutto quanto l'establishment societario

Nella prima e lunghissima fase del campionato il BCL ha sempre tenuto una posizione di alta classifica, a volte in solitaria davanti a tutti, altre appaiata all'Etrusca San Miniato, altre come seconda, sempre dietro ai sanminiatesi, conquistando anzi tempo la certezza di poter essere anche per la prossima stagione una squadra di B interregionale e ancora più importante aver ottenuto contestualmente la qualificazione per il passaggio alla seconda fase, chiudendo poi come seconda in solitaria a solo 2 punti dalla vetta. Due importanti risultati non facili da raggiungere e difficili da prevedere ad inizio stagione, viste le qualità delle altre squadre partecipanti.

E' proprio nella seconda fase, quella dei Play in Gold che la bontà e la forza delle squadre toscane e di quanto è stato difficile per il BCL raggiungere certi traguardi, è emersa con forza, in un girone di 12 squadre nel quale solo 8 franchigie avrebbero avuto accesso ai Play off, 5 sono toscane e se non ci avesse messo mano un po' di sfortuna sarebbero state 6, ovvero la totalità delle squadre ammesse ai Play in Gold del girone B toscano

Anche nella seconda fase il BCL è stato protagonista indiscusso, confrontandosi alla pari con tutte le squadre del girone A della Conference Nord Ovest e come nella prima parte del campionato ha conquistato con molto anticipo la certezza di poter partecipare ai play off per tentare il salto di categoria, chiudendo di nuovo come seconda, a soli 2 punti dalla prima arrivata e con 2 punti di vantaggio sull'Etrusca San Miniato, questa volta dietro al BCL. Una seconda fase difficile e complicata, farcita di trasferte lunghe e stancanti, che analizziamo con l'aiuto di coach Olivieri.

"La stagione regolare si è chiusa andando oltre le aspettative di precampionato. La dirigenza è stata super nel metterci sempre nelle condizioni di lavorare al meglio e sia i giocatori che lo staff tecnico hanno collaborato sempre con un'ottima sinergia. Arrivare secondi in una conference che comprende 24 squadre non è banale, e farlo in un contesto dove le squadre top sono praticamente professioniste aggiunge ancora più valore a quanto fatto finora.

All'inizio di stagione ci abbiamo messo un po' a carburare, complice qualche acciacco e l'inserimento di nuovi giocatori. Dopo il primo mese e mezzo di partite abbiamo raggiunto un'identità di squadra ben precisa che ci ha permesso di vincere tante partite difficili e spesso con grandi rimonte. Abbiamo chiuso la seconda fase dei Play in Gold con un record di 8 vittorie e 4 sconfitte e con una media di quasi 89 punti segnati a partita. Da statistiche siamo il migliore attacco. Sintomo di buon gioco di squadra e di volontà di condividere il pallone da parte dei ragazzi."

Con l'11 maggio, data della prima partita dei Play off, l'obiettivo che il BCL dovrà mettere nel mirino è ancora più difficile da centrare, se fino ad ora non è stata una passeggiata, da qui in avanti lo sarà ancora meno, le 8 squadre più forti si affronteranno in partite ad eliminazione al meglio di tre, della serie chi vince va avanti e chi perde scende dal treno, ed anche qui ci viene in soccorso coach Olivieri

"Fare pronostici e ipotesi su come saranno i play off è veramente difficile perché in tutte le serie secondo me ci sarà un grandissimo equilibrio. La nostra avversaria, Pavia, ci ha battuto entrambe le volte nella seconda fase. Un dato che fa capire la loro caratura. Analizzando le partite con la Riso Scotti stiamo lavorando per cercare alcune contromosse che possano permetterci di performare al meglio contro di loro. Chiudere da secondi in classifica ci ha dato il vantaggio dell'eventuale bella in casa, un fattore importantissimo in una serie così difficile. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso dove ci fermammo al primo turno con Saronno che poi centrò la promozione. Abbiamo una montagna da scalare, ma dobbiamo farlo senza guardare la vetta, un passo alla volta."

La griglia dei Play off prevede una serie di incroci che almeno sulla carta dovrebbero agevolare le prime quattro squadre classificate, per il fatto di giocare in casa la prima e l'eventuale bella e poi perché la prima classificata dovrebbe essere più forte dell'ultima, ma non è proprio così in questi play off. La prima della classe, ovvero Oleggio Magic giocherà con l'ottava, il Dany Basket Quarrata, ma il fatto che sia ottava non ha granché valore, Quarrata è un'ottima squadra che in questa fase ha fatto, insieme all'USE Empoli il miglior percorso, vincendo 9 partite su 12 e con Oleggio è riuscita a vincere una delle due partite in calendario. La seconda piazza è occupata dal BCL che dovrà vedersela con quella che per adesso la si può definire la -bestia nera- dei biancorossi, quel Riso Scotti Pavia che attualmente è settima, ma contro la quale il BCL ha perso due volte.

Al terzo posto c'è L'Etrusca San Miniato che incontrerà gli amaranto di Arezzo, infine al quarto posto si trova il College Borgomanero, una squadra molto pericolosa che se la dovrà giocare con l'USE Empoli, dietro a 2 punti, dopo aver fatto questa fase alla grande, vincendo anche lei 9 partite su 12. Si inizia quindi l'11 maggio alle ore 18 al Palasport di Lucca, per il primo match BCL – Riso Scotti Pavia, poi la truppa di Olivieri andrà a Pavia il 14 Maggio per giocare il ritorno con palla a due alle 20:30.