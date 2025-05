Rubriche



Bcl in rimonta si aggiudica Gara1

lunedì, 12 maggio 2025, 08:25

Basketball Club Lucca – Riso Scotti Pavia

13/15 – 32/38 – 58/66 – 82/72

13/15 – 16/15 – 16/18 – 24/4

Bcl: Landucci, Brugioni, Drocker 18, Lippi 9, Dubois 18, Barsanti 6, Simonetti 4, Tempestini, Del Debbio 14, Vignali 9, Trentin 12, Cirrone All. Olivieri, ass. Giuntoli

Riso Scotti Pavia: Smith 30, Carpani, Bogunovic 17, Temporali, Hidalgo 12, Apuzzo 5, Manna, Avanzini 5, Lomele 3, Moro. All. Cristelli, ass. Veneroni

Apertura biancorossa con Del Debbio per i primi tre punti, Bugonivic e Smith replicano da due, poi Dubois e Drocker per l'8/6 con 5 minuti da giocare prima della sirena. Bcl e Pavia, due franchigie di livello simile che rende per adesso difficile qualsiasi strappo di una o dell'altra squadra. Per Pavia ci prova il solito Smith che permette alla sua squadra di mettere il naso avanti a 2 dal termine per l'11/15, vantaggio frutto del gran lavoro che Smith sta facendo.Il Bcl prova a ricucire con Simonetti al meno 2, ma purtroppo il BCL non sembra entrato in regime da gara, troppi gli errori in fase di realizzazione.

Vignali prova a scaldare il pubblico con una tripla dalla distanza e poi sempre lui da sotto per il 18/19. A dare corpo allo slancio del BCL arriva Simonetti con due punti da sotto e il capitano sganciando una delle sue micidiali bombe per il 23/19 e solo lui riesce a replicare dopo pochi secondi dall'altro lato del campo per il 26/19 a 5 minuti dal riposo. Pavia torna a segnare con Smith e Bugonovic e Hidalgo che recuperano punti fino al 26/25 con poco meno di 3 minuti ancora sul cronometro.

Un fallo di troppo spedisce Pavia in lunetta per il nuovo sorpasso degli ospiti, 26/27, replica Del Debbio da tre e ancora Smith ribalta nuovamente, ma non c'è tregua Del Debbio da tre per i 32/33, ma con Pavia sui liberi per 2 su 2 poi una palla persa in attacco lancia il contropiede degli ospiti che chiudono sul 32/38.Il rientro in campo è tutto per gli ospiti che provano a scappare, portandosi sul 39/46 e ancora una volta è tutta farina del sacco di Smith che sembra infermabile.Con Trentin il BCL si riporta al meno 5, ma c'è ancora molto da fare per fermare i cecchini della Riso Scotti Pavia. Il solco che Pavia sta scavando inizia ad essere importante, meno 13 per il BCL dopo 5 minuti del terzo quarto.

Vignali recupera 2 punti ma un fallo su Smith, manda il cecchino pavese in lunetta, 47/60 con 2 minuti e 30 secondi alla terza sirena, poi un giro in lunetta per Vignali e una tripla per Drocker provano a ridare vita alla partita. Hidalgo replica da 3 mentre in contropiede Dubois va a canestro guadagnando un tiro libero per il 56/63, ma ancora Pavia che prova con l'ennesima tripla ad allungare, questa volta a firma Avanzini, la chiusura del quarto è invece a firma Dubois per il 58/66 finale.

Drocker accorcia al meno 8, poi la partita si infiamma, il Bcl spinge forte e ricuce fino al meno 2, e Trentin aggancia gli ospiti sul 69/69 con ancora 4 giri di cronometro al termine. Trentin dai liberi per il nuovo vantaggio 70/69, un solo punto, ma con il tempo che scorre può diventare di importanza vitale, i punti di vantaggio del BCL diventano 4 grazie ad una tripla di Del Debbio e ancora sul cronometro ci sono minuti importanti da giocare.

A un minuto e 40 Dubois dagli oltre 6 metri infila la tripla del 76/69, adesso c'è da stare molto attenti, giocare con il cronometro e pungere appena se ne presenta la possibilità, intanto Del Debbio conquista un giro in lunette per un 2 su 2 e il 78/69 con un solo giro di cronometro da fare.

Anche Drocker guadagna un paio di giri in lunetta per un 4 su 4 che chiude il match con 10 punti di vantaggio al termine di una partita sofferta e decisamente impegnativa e sul conto dei quarti di finale adesso è, BCL 1 Pavia 0, mercoledi il BCL sarà a Pavia per tentare di chiudere la serie.