Rubriche



Bcl, tutto pronto per il primo play off

sabato, 10 maggio 2025, 17:23

Nella prima fase del campionato il BCL ha sempre tenuto una posizione di alta classifica, a volte anche in solitaria davanti a tutti, altre appaita all’Etrusca San Miniato, altre invece come seconda, conquistando anzi tempo la certezza di poter essere anche per la prossima stagione una squadra di B interregionale e contestualmente la qualificazione alla seconda fase, dove ancora una volta il BCL è stato protagonista indiscusso, chiudendo a soli 2 punti dalla prima arrivata.

SVOLGIMENTO PLAY OFF E ASPETTATIVE

La griglia dei Play off prevede una serie di partite che metteranno di fronte le prime 4 classificate con le seconde 4, in quest’ordine: Oleggio Magic, prima classificata giocherà con l’ottava, il Dany Basket Quarrata, il BCL dovrà vedersela la Riso Scotti Pavia che è settima, al terzo posto si è piazzata l’Etrusca San Miniato che incontrerà gli amaranto di Arezzo, la quarta, il College Borgomanero, contre l’USE Empoli. Il Bcl inizia l’11 maggio alle ore 18 al Palasport di Lucca, per il primo match contro laRiso Scotti Pavia, poi andremo a Pavia il 14 Maggio per il ritorno e l’eventuale bella al Patagliate il 18. Con la prima partita dei Play off contro la Riso scotti Pavia, l’obiettivo cambia e diventa quello di raggiungere la finale

MOTIVAZIONI ED APPROCCIO AI PLAY OFF

Siamo consapevoli che, se fino ad ora non è stata una passeggiata, da qui in avanti lo sarà ancora meno, incontreremo le squadre più forti del campionato, tipo il College Borgomanero arrivata terza alle finali Nazionali Under 19 e Oleggio, alias Olimpia Milano, Campione di Italia 2025, una sfida che il BCL affronterà con la stessa grinta e voglia di vincere che ci ha portati fino a qui.

PRESENTAZIONE T-SHIRT COMMEMORATIVA

Il BCL ha voluto sottolineare maggiormente l’inizio dei play off, creando appositamente una t- shirt commemorativa. Sulla maglietta è raffigurata la nostra squadra e ci piacerebbe che fosse indossata da tutti quanti, certamente il nostro affezionato pubblico, ma non solo. La t- shirt ha un costo irrisorio di 5,00 euro, un prezzo d’acquisto accessibile a molti. Un prezzo ottenuto grazie alla forte collaborazione con alcuni affezionati sponsor. Vederla indossata, tanto da tingere gli spalti del palazzetto di un solo colore, ci trasmetterebbe tanta di quell’energia da affrontare i play off con una marcia in più.

EVENTI COLLATERALI PLAY OFF

Ogni partita dei play off sarà caratterizzata anche da alcuni momenti particolari dedicati al sociale, Inizieremo l’11 maggio con un evento in collaborazione con la Croce Verde di Lucca che prevede la raccolta di alimenti a lunga conservazione da destinare al “Banco della spesa”. Sempre l’11 maggio avremo il piacere di ospitare i ragazzi della Lucchese Calcio, e parte dello staff, un dovere per noi presentare agli appassionati di basket, dei ragazzi che stanno mettendo cuore e passione nel tentativo di mantenere almeno sportivamente la serie C e a loro va il nostro augurio affinché anche il prossimo anno i colori rossoneri siano presente nella Lega Pro di Serie C.