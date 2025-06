Rubriche



Il Bcl pareggia i conti all'ultimo secondo

giovedì, 29 maggio 2025, 23:02

Etrusca San Miniato – Bcl

24/21 – 42/39 – 68/57 – 80/83

24/21 – 18/18 – 26/18 – 12/26

San Miniato: Eermelani 7, Caglio 10, Metsla 8, Scardigli, Re Alessio 17, Capozio, Ndour8 , Speranza, Cravero 2 , Zaccagna. All. Martelloni, ass. Menconi

BCL: Landucci, Brugioni, Drocker 23, Lippi 10, Dubois 18, Barsanti, Simonetti 8, Tempestini, Del Debbio 6, Vignali 4, Trentin 14. All.Olivieri, ass. Giuntoli.

Palla in aria ed il match prende da subito un ritmo indiavolato, si gioca ad alti ritmi, 8/8 dopo appena 3 minuti di gioco. E' un BCL molto più aggressivo di quello visto in gara uno, sostenuto da un foltissimo numero di tifoni biancorossi giunti a San Miniato per sostenere i ragazzi del BCL. Match accesissimo, a 3 dalla prima sirena Lippi porta in vantaggio la squadra e Trentin dalla lunetta sigla il 16/18, per i padroni di casa risponde Metsla da 3, e Lippi riporta la parità, 19/19, San Miniato risponde ancora da 3 e di nuovo Trentin ricuce dalla lunetta, poi una leggerezza in difesa porta i padroni di casa a chiudere sul 24/21 il primo quarto.

Si riparte con Vignali da sotto, poi Lippi e a seguire Trentin 24/28, è un buon inizio per i ragazzi di Olivieri che sono in cerca dello strappo per metter in difficoltà la compagine sanminiatese. Ma i padroni di casa non sono assolutamente in sintonia con i pensieri del BCL e pareggiano il conto dei canestri a 5 minuti dal riposo portandosi sul 28/28. Le squadre si confrontano a colpi di triple, poi Dubois dalla lunetta sigla il 31/32, poi è il turno di Drocker, 33/34 con 3 minuti ancora sul cronometro. Menconi e Alessio Re provano a scappare con 2 triple in sequenza portandosi sul 39/34 a meno di 2 minuti dalla sirena Per il BCL, prima Drocker e poi Simonetti ricuciono al 39/39 con 6 secondi ancora sul cronometro che consentono agli specialisti del tiro all'ultimo secondo di mettere la tripla del 42/39.

A riaprire le danze è Vignali su assist di Drocker e sempre lui mette la tripla del nuovo sorpasso, 42/44, Dubois ci mette del suo per altri 2 punti, la risposta arriva veloce da Caglio e poi da Ndour per il controsorpasso 50/46 Un match che si gioca tuttora a ritmi altissimi dove servirà davvero tanta benzina in corpo per arrivare alla fine. Ed è ancora Drocker che leva le castagne dal fuoco per il nuovo vantaggio 50/51 in una partita giocata quasi in apnea. San Miniato si è fatto ancora più aggressivo e inizia a fare prove di fuga portandosi sul più 11 a meno di 60 secondi dal termine della terza frazione di gioco, con Drocker in lunetta per 2 su due e meno 11 alla sirena.

San Miniato assesta delle energiche spallate allungando al più 13 in inizio di quarto, adesso ai ragazzi di Olivieri servirà una prestazione senza uguali e anche un pizzico di fortuna per ricucire lo strappo e sperare di portare a casa la partita. 72/65 e 5 minuti di gioco ancora in un continuo ribaltamento di fronti, dove la meglio l'ha San Miniato che risponde ad ogni canestro fatto dall'area con delle micidiali triple. Drocker si porta a meno 7 e Trentin dai liberi al meno 5 e Dubois al meno 2 con 120 secondi da giocare, 80/78 il punteggio sul tabellone. Trentin pareggia per l'80/80 e a secondo e 4 decimi Droker infila la tripla dell' 80/83 e palla in mano ai padroni di casa, ma un solo secondo è un'inezia, il BCL vince e porta la serie in parità, tutto si deciderà nella bella al Palatagliate, finale a San Miniato, BCL – Etrusca 80/83