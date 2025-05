Rubriche



Il Bcl vince anche gara2 e approda in semifinale

giovedì, 15 maggio 2025, 08:39

Riso scotti Pavia – Basketball club Lucca

23/13 – 42/33 – 21/31 – 20/17

23/13 – 19/20 – 63/64 – 83/91

Pavia: Smith 16, Carpani, Bogunovic 18, Temporali, Hidalgo 23, Apuzzo 3, Manna 9, Avanzini 12, Lomele , Moro. All. Cristelli, ass.Venerono

BCL: Landucci, Brugioni, Drocker 22, Lippi, Dubois 21, Barsanti 2, Simonetti 4, Tempestini 3, Del Debbio 27, Vignali 10 Trentin 2. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Il match prende il via con i padroni di casa che giocano a tutto campo infilando un parziale da 11/3 realizzati da Avanzini, Hidalgo e Smith, mentre la tripla porta la firma di Dubois. Canestro stregato in questa prima parte del match, tanti, forse troppe le conclusioni che il ferro ha sputato fuori, a differenza dei padroni di casa che con estrema facilità volano sul 20/8 a 3 minuti dal primo stop. Tanto lavoro per i ragazzi di Olivieri che con caparbietà provano il tiro, ma di polsi caldi non se vedono ancora.Drocker prova a far entrare la squadra in fiducia con una tripla, lo segue Del Debbio per altri 2 punti da sotto per il parziale di 23/13. Un inizio in salita per il BCL che ha davanti a se una squadra decisa a portare la serie in parità per giocarsela nella bella al palatagliate.

E' ancora il ferro a negare punti al BCL, mentre per la Riso scotti il canestro sembra essere diventato un cerchio da Hula Hoop, tanto i loro tiri entrano con facilità, 34/16 il parziale sul tabellone dopo poco più di 2 minuti del secondo quarto. Del Debbio dai liberi recupere 3 punti, poi Simonetti da sotto e Tempestini da 3 per il 24/34 a 6 minuti dal riposo. Il BCL comincia a carburare portandosi a meno 8, un gap maggiormente gestibile, in un momento in cui la partita ha assunto un ritmo maggiore ma giocato un po' in modo caotico da ambo le parti, con il ferro che inizia ad opporsi anche ai giocatori di Pavia, 39/29 a 1 e 50 dalla seconda sirena. Dubois accorcia e Trentin dai liberi porta il BCL a meno 6, ma è pronto Hidalgo a replicare per il 42/33 che chiude il quarto.

Il terzo quarto si veste di biancorosso, il BCL sale in cattedra inchiodando l'attacco pavese e realizzando canestri ultra pesi, Del Debbio pareggia sul 52/52 e poi è un crescendo continuo, Drocker, Vignali, Del Debbio ancora, il BCL sembra volare, mentre la Riso Scotti si tiene agganciata grazie al bonus biancorosso segnando dalla lunetta. L'inizio del quarto riparte da dove è terminato il precedente, Del Debbio a Segno e Pavia dai liberi ricuce, 66/65 dopo un giro di orologio. Simonetti inchioda e Del Debbio da spettacolo, 71/65, un piccolo margine e ancora un'infinità di minuti da giocare e Pavia in lunetta per 1 su 2. Dubois prende palla, destra sinistra, destra e poi scocca da tre per il 74/66, il BCL c'è, ma Pavia non è morta, ancora Dubois porta il vantaggio al più 9 e i padroni di casa replicano ricucendo fino al 78/77 con 3 minuti e 24 da giocare, un'eternità.

Pavia ha ripreso fiducia e il suo gioco è tornato aggressivo, al BCL adesso occorre mettere il prima possibile almeno un canestro ed è Dubois a farlo per l'81/77, Del Debbio dai liberi va a segno e Smith replica da 3 per l'82/80 ed è Vignali a infilare una tripla pesa come il piombo per l'85/80 ed è Drocker a scuotere il Palaravizza con la tripla dell' 88/80, sono momenti super convulsi Pavia risponde da 3 e sul cronometro sono rimasti 22 secondi con palla in attacco per il BCL, determinante sarà la gestione del tempo per conservare o aumentare i 5 punti di vantaggio e volare in semifinale.

Rimessa e fallo sistematico su Del Debbio che guadagna un giro in lunetta per 1 su 2 e un 89/83 con 19 secondi alla sirena, con Del Debbio che torna in lunetta portando il vantaggio a 91/83 qualificandosi per la semifinale, al termine di una partita ancora volta ad alta tensione e super emozionante.