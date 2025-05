Mister Bianchi è il nuovo allenatore della Folgor Marlia

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 15 maggio 2025, 08:39

Battuto Riso Scotti anche nella seconda gara, stavolta in trasferta: i biancorossi si impongono per 91 a 83 e volano in semifinale playoff. Drocker, Dubois, Del Debbio e Vignali in doppia cifra. Grande prova di maturità degli uomini di coach Oliveri

martedì, 13 maggio 2025, 17:58

Mercoledì sera alle 20,30 i biancorossi cercano la vittoria per il passaggio del turno play off contro Pavia: sarà una gara durissima e intensa come lo è stata quella condotta vittoriosamente dai ragazzi di Olivieri domenica scorsa

lunedì, 12 maggio 2025, 17:57

Il nuovo diesse: "Ho accettato con entusiasmo la proposta della Folgor Marlia, è una sfida sicuramente impegnativa ma allo stesso tempo affascinante, la prima categoria la conosciamo tutti, é tosta con un campionato complicato, il mio approccio sarà quello solito, fatto di impegno e passione"

lunedì, 12 maggio 2025, 15:06

Il pensiero generale legato alla Coppa Italia è quello di una coppa secondaria, di un’importanza nulla rispetto al vincere il campionato di serie A o al riportarsi la tanto ambita Champions League a casa. In realtà è la competizione per le realtà minori che in qualche maniera vogliono emergere