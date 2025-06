Rubriche



Bcl, dentro o fuori

domenica, 1 giugno 2025, 09:10

Basketball Club Lucca – Etrusca San Miniato

O dentro o fuori, lunedì, all'incirca verso le 19:30 si saprà se il BCL è riuscito a staccare il biglietto per la finale, oppure no.

Per gara 3 non c'è più la necessità di raccontare i pregressi, le statistiche, chi ha il miglior attacco o la migliore difesa, tutto è azzerato, nulla di tutto ciò adesso conta, al centro campo, pronte a conquistarsi il primo possesso, ci saranno una di fronte all'altra, due squadre che mietendo successi hanno dominato il campionato di serie B interregionale, ognuno con il suo modo di giocare, diverso, ma ugualmente redditizio.

Il BCL più maturo e tecnico, con giocatori di grande esperienza, dall'altra una squadra decisamente giovane, se escludiamo il capitano Capozio che ha 27 anni e che tra l'altro non gioca ancora perché reduce da un infortunio, il più anziano dei giocatori che coach Martelloni ha a disposizione in panchina è un classe 2002.

Una squadra – garibaldina - che fa della velocità e della grande fisicità le sue armi migliori, doti che gli è valsa la terza posizione in chiusura della regular season, dietro al BCL con 2 sole lunghezze di distacco.

In gara uno, se pure con il vantaggio di giocare in casa, il BCL non fece una grande partita, anzi, la tensione, il carico di responsabilità incisero molto negativamente sulla partita, tanto che dovette arrendersi ai canestri di Caglio e compagni.

Gara due è stata tutta un'altra storia, il BCL è andato a vincere su un campo davvero ostico, dove, fino all'altro giorno solo una squadra, il Cecina, era riuscita a vincere e da giovedì scorso, in gara due dei play off si è aggiunto anche il BCL.

Questo va detto per render merito a tutta la squadra di Olivieri della grande impresa realizzata in trasferta, dimostrando ancora una volta quanto è forte il carattere della squadra, riuscendo in gare due a ricucire ogni tentativo di fuga che San Miniato mettesse in atto. Sul parquet del Fontevivo si è rivisto un BCL potente, dalle 9 vite come i gatti, capace poi in chiusura di assestare la zampata vincente

Per gara tre il BCL non potrà avere a disposizione il suo capitano: Barsanti in uno scontro in gara due, si è procurato una frattura alla mano destra, che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione sportiva, purtroppo, il gesso che gli è stato applicato non potrà essere rimosso prima che siano passati 30 giorni, come prescritto dal referto ospedaliero.

Per tutta la squadra e lo staff è stato un brutto colpo perdere il proprio - mental leader - Olivieri e i ragazzi però hanno fatto quadrato e rimboccandosi le maniche hanno ripreso gli allenamenti con maggiore intensità per sopperire alla forzata assenza, concetto che esprime anche coach Olivieri nella sua breve dichiarazione.

"Dobbiamo essere bravi a continuare con l'entusiasmo di gara 2." Olivieri ha poi elogiato le oltre 200 persone presenti al Fontevivo di San Miniato "Il nostro pubblico è stato eccezionale e ci ha fatto sentire a casa, e lunedi sono sicuro che farà altrettanto. Gara 2 ci ha dato degli spunti importanti sui quali abbiamo messo mano per fare ancora meglio in gara tre. Arginare le loro bocche da fuoco: Menconi, Caglio e Re sarà il nostro obiettivo. Rincresce moltissimo fare a meno di capitan Barsanti che purtroppo si è fratturato un dito giovedì a San Miniato. Tutti noi gli siamo vicini e giocherà insieme con noi, nei nostri cuori." Infine coach Olivieri chiosa "Con San Miniato sarà una battaglia durissima che siamo pronti a combattere."Appuntamento a lunedi 2 giugno alle 18 al Palasport di Lucca, arbitreranno l'incontro Russo e Baldini di Firenze