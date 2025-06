Rubriche



Bcl nettamente battuto nella gara di andata di finale

domenica, 8 giugno 2025, 23:45

Basketball Club Lucca – Dany Basket Quarrata

9/20 - 21/39 – 37/58 – 55/78

9/20 – 12/19 – 16/19 – 18/20

BCL: Landuci, Brugioni, Drocker 5, Lippi 5, Dubois 21, Simonetti 16, Tempestini 1, Del Debbio 3, Vignali 2, Pierini 2, Trentin, Cirrone. All. Olivieri, ass. Giuntoli.

Quarrata: Angelucci 9, Mongelli, Artioli 7, Nyuol, Balducci 5, Molteni 24, Calabrese 8, Bortnikovs, Regoli 14, Antonini 11, Babovic, Tiberti. All. Tonfoni, ass. Matteoni

Inizio in sordina per il BCL che si fa sotto con insistenza senza trovare però il canestro, non molto diversa la situazione sulla sponda di Quarrata che comunque conduce per 2/6 ai 5 minuti del primo quarto. Nel frattempo Tonfoni perde Tiberti per una lussazione alla spalla, Quarrata che comunque riesce a mantenere se pur lenta la sua progressione portandosi sul 7/14 a 2 dalla sirena.

Molti i tiri scoccati dall'attacco biancorosso che il ferro però respinge, Simonetti con due canestri consecutivi prova a rispondere agli ospiti portando il BCL a 9 punti ma a meno 11 da Quarrata.Lippi apre il secondo quarto, ma il polso caldo di Artioli ristabilisce le distanze con una tripla, poi è Pierini a realizzare per il 13/23 e Tonfoni ferma il gioco per un TimeOut.

L'uscita dai blocchi porta 2 punti al BCL, ma la risposta di Quarrata è di quelle che fanno male, Antonini e Calabrese mettono 6 punti che fanno volare sul più 16.Il BCL continua a creare azioni, ma un solo dato da l'idea del momento di difficoltà che stanno attraversando i ragazzi di Olivieri, 17 tiri da 3 e zero realizzati.Quarrata ne approfitta e preme sull'acceleratore chiudendo al riposo lungo sul 21/39

La ripresa è sempre per Quarrata, ma tra le fila del BCL qualcosa inizia a muoversi, prima Drocker, poi Simonetti e Dubois mettono a referto 8 punti per il 31/51 a 5 dalla terza sirena. BCL sembra però ormai sotto scacco di Quarrata, 33/56 con un giro di cronometro a chiudere la terza frazione di gioco .A tenere alta la bandiera del BCL è Simonetti. L'unico in doppia cifra ad ora con 14 punti a referto con ancora però per i biancorossi, un solco davanti che sembra sempre più difficile da colmare. L'ultima frazione si apre con qualche lampo biancorosso, ma nulla che possa impensierire gli ospiti che mantengono il differenziale a più 20, una distanza che li mette al sicuro da ritorni di fiamma del BCL che ancora non riesce ad alzare le sue medie al tiro, a poco meno di 5 minuti dal termine il tabellone riporta un laconico 48/67 che non lascia presagire nulla di buono.

Dubois ci prova con 3 punti, dai liberi sempre lui per un altro punto, 53/71 e 120 secondi al termine, il BCL esce sconfitto dal primo confronto con Quarrata, adesso ci saranno 2 giorni per analizzare la partita, poi mercoledì si presenterà a Quarrata per provare a riportare la serie in parità e tornare al Palatagliate per giocarsi tutto negli ultimi 40 minuti del campionato.

A 15 secondi dalla sirena al Palatagliate, il BCL posa a terra il pallone della resa, con il cronometro che brucia gli ultimi secondi, mentre sul tabellone un ingrato punteggio di 55/78 manda le squadre sotto la doccia. Prossimo appuntamento al Palamelo di Quarrata mercoledì 11 giugno alle ore 21.