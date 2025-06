Rubriche



Il Bcl si gioca il tutto per tutto

mercoledì, 11 giugno 2025, 10:58

Match point, questo il termine più appropriato per collocare nella giusta ottica gara due. Per il Dany Basket Quarrata, potrebbe essere la realizzazione di un grande sogno, non essendo, nella sua vita, mai arrivata ad un traguardo così importante e proprio per queste motivazioni la partita sarà sicuramente più difficile per loro che per il BCL malgrado si presenterà al Palamelo con uno 0/1. E' il match della resa dei conti, o il BCL torna al Palatagliate per gara 3 - carico a molla - e con il vento in poppa, o Quarrata fa il grande salto.

Tornando alla partita, i ragazzi di Olivieri hanno più volte dimostrato di saper risorgere anche dalle batoste più grandi e non sarà diverso questa volta, il BCL giocherà il tutto per tutto e Quarrata dovrà pensare più a difendersi che ad attaccare, psicologicamente è una situazione di vantaggio che Olivieri e la sua truppa cercheranno di sfruttare. Tutta la società ha molta fiducia in questo gruppo che è sempre riuscito a levare le castagne dal fuoco, a volte con colpi di reni all'ultimo tuffo, altre, massacrando l'avversario sotto i pesanti colpi dei canestri firmati da Dubois, Del Debbio, Drocker, Vignali, Barsanti e compagni.

L'importanza della partita è estremamente chiara a tutti, squadra e coach, tornare da Quarrata con una vittoria in tasca potrebbe essere il viatico giusto per assestare il colpo decisivo in gara tre. Nel poco tempo a disposizione Olivieri ha analizzato il match di gara uno, cercando di trovare la chiave giusta per una prestazione tale da riportare la serie in parità

"Ci giochiamo il tutto per tutto. La voglia di riportare la serie a Lucca è tantissima. Analizzando la partita e parlando con i ragazzi ci siamo resi conto che si poteva fare molto meglio in gara 1. C'è fiducia e volontà di riscatto. Di sicuro qualcosa dal punto di vista tattico cambieremo e nell'allenamento di stasera lo metteremo in pratica sul campo. Sono partite di nervi dove è fisiologico che le percentuali si abbassino un po', controllare le emozioni e il nostro gioco sono i due aspetti che ci devono guidare nel corso della partita. Abbiamo dimostrato in più occasioni che sappiamo come rialzarci, è un po' la nostra specialità. Domani siamo chiamati a farlo di nuovo. Lo dobbiamo a noi stessi e a tutti quelli che ci sostengono dall'inizio dell'anno."

Ad arbitrare il match che prenderà il via alle 21 di stasera ci saranno due arbitri di categoria superiore, Corso di Pisa e Russo di Firenze. Per tutti quelli che vorranno seguire in diretta la partita tra il Dany Basket Quarrata e il BCL, la società ha predisposto un maxi schermo all'interno del palazzetto per poterla far vedere ai tanti tifosi, impossibilitati ad accedere al Palamelo a causa della ridotta capienza. L'ingresso è gratuito e si potrà accedere al Palasport dalle ore 20 in poi