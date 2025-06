Rubriche



Il Bcl va in finale!

lunedì, 2 giugno 2025, 22:45

Basketball Club Lucca – Etrusca San Miniato

9/13 – 24/28 – 44/35 - 59/46

9/13 – 15/15 – 20/7 – 15/11

BCL: Landucci, Brugioni, Drocker 8, Lippi 5, Dubois 9, Simonetti 11, Tempestini, Del Debbio 6, Vignali 8, Pierini, Trentin 12, Cirrone. All.Olivieri, ass. Giuntoli

Etrusca San Miniato: Ermelani, Caglio 9, Metsla 4, Menconi 24, Re Alessio 6, Capozio 1, Granchi, Speranza, Cravero, Zaccagna. All. Martelloni, ass. Menconi

Pubblico delle grandi occasioni al Palatagliate, spalti gremiti in ogni ordine e grado, con i quintetti schierati a centrocampoPalla scodellata e prima azione per il BCL conclusa con i primi due punti della partita, firmati da Simonetti, poi ancora Simonetti, Trentin e Droker, è un buon avvio per i ragazzi di Olivieri, ma San Miniato non sta certo con le mani in mano, replica duramente con Menconi e Caglio per il 9/13 alla prima sirena.

Caglio dai liberi apre il secondo quarto con 2 su 2, a replicare ci pensa Trentin da tre, ma prontamente Alessio Re replica per 12/18, con il BCL che deve migliorare le sue percentuali al tiro se vuole aver ragione di uno spiritato San Miniato.

Dubois recupera punti preziosi, ma Menconi replica riportando il vantaggio al più 7 a 3 minuti dall'intervallo, pochissimi punti a referto per il BCL in quasi 2 quarti. Drocker suona la carica con una bomba da 3, Trentin gli fa eco e realizza il meno 2, a rimettere in carreggiata il San Miniato ci riprova Caglio, 24/28 il parziale di partita all'intervallo.

Questa volta ad aprire il quarto è Trentin per il 27/28, ad accendersi poi è Del Debbio con una tripla e dopo il numero 12 ad accendersi è Dubois che porta il BCL sul 33/28, San Miniato accorcia dalla lunetta al 33/30.

La partita nel frattempo sale di intensità, ambedue le squadre si stanno caricando di falli, tanto che San Miniato riesce a tenere il passo di un BCL decisamente aggressivo solamente sfruttando i giri in lunetta.

Vignali da 3 fa esplodere il Palatagliate e poi Simonetti per altri 2 pesantissimi punti ed ancora Vignali da 3 che portano il BCL a 44 punti con 9 punti di vantaggio sugli ospiti alla terza sirena. Ultimo quarto di un match che vale il passaggio alla finale, ogni singolo punto può essere quello determinate, quello che può decidere l'essere dentro o essere fuori.

L'ennesimo fallo manda Trentin in lunetta per un 2 su 2 che porta a più 11 il vantaggio biancorosso a 8 minuti dal termine, con un San Miniato per nulla intenzionato a mollare, mentre Vignali incassa altri 2 punti con un tiro dall'area.

Simonetti rincara la dose e realizza il 50/35 a 5 minuti dall'ultima sirena, in campo c'è un BCL meglio organizzato e più cinico di quanto visto fino ad ora, sulla sponda pisana sembra scesa la nebbia, hanno in parte perso la loro proverbiale precisione al tiro, sono infatti solo 10 i punti che gli ospiti sono riusciti a mettere a referto da dopo il riposo lungo, 7 nel terzo periodo e 3 nell'ultima frazione quando mancano meno di 4 minuti alla fine dei giochi.

Del Debbio per altri 3 pesantissimi punti che portano il BCL sul 55/44 con uno e 50 sul cronometro e San Miniato che recupera 2 punti dai liberi con Trentin però che restituisce la cortesia sempre dai liberi, a farsi un passaggio in lunetta questa volta è Dubois per il 58/46, ma siamo ormai ai titoli di coda, i sanmiatesi ci provano, ma senza convinzione, Simonetti arrotando dalla lunetta e chiude il match sul 59/46.

Il BCL è in finale vincendo meritatamente in un confronto a volte aspro, ma sempre nella correttezza sportiva che contraddistingue da sempre sia il BCL che l'Etrusca Basket San Miniato, ha vinto la tecnica e l'esperienza e adesso una giornata di riposo e poi testa alla finale, l'avversario è uno di quelli più ostici che il BCL poteva trovare sulla sua strada, Dany Basket Quarrata dell'ex coach Tonfoni.