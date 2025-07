Rubriche



Basketball club Lucca chiude il roster inserendo il decimo senior

venerdì, 25 luglio 2025, 14:23

Dalla B Nazionale arriva un ragazzo di sostanza, al quale verrà affidata la regia della squadra la cui fama che lo precede, oltre ad indicarlo come un buonissimo giocatore ne esalta le doti da ottimo rimbalzista e assistman. E' Luca Valentini, un playmaker di 189 cm, nato a Rovereto in quel di Trento nel dicembre del 97, che ha il basket nel sangue il suo imprinting baskettaro nasce in famiglia, suo nonno giocava, suo padre pure, ha un cugino che gioca e pure il fratello più piccolo gioca a basket.

Muove i primi passi all'età di 4 anni a Casale Monferrato, spinto dalla passione per la pallacanestro che respirava in famiglia. E' cresciuto ispirandosi a molti talenti del basket nostrano, fuori dai confini italiani e a quelli oltre oceano, cercando, per quanto possibile di carpirne i segreti, giusto per citarne un paio che poi sono i suoi preferiti, troviamo Jason Williams, Kobe Bryant e in Europa Diamantidis e Teodosic.

Il debutto in A2 avviene nella stagione 2015/16 a 17 anni, proprio a Casale Monferrato, poi arrivano l'Aurora Desio, Basket Lugo, Oleggio Magic Basket, il Costa Imola in A2, Monferrato Basket sempre in A2, dove gioca per due anni inframezzati da una veloce esperienza a Taranto, per trasferirsi l'anno successivo alla Virtus Imola in B Nazionale.

Le sue medie in serie B oscillano tra i 4 e i 10 punti a partita e spesso con gli assist ha sfiorato la doppia cifra, senza farsi mancare buone medie anche a rimbalzo. Luca si dice molto soddisfatto di far parte del BCL " sul Basketball Club Lucca ho avuto tutti feedback positivissimi, ed è per questo, per il progetto e per la volontà delle società nel credere che io sia il giocatore giusto per loro, ad avermi spinto a sposare il progetto!

Conosco Gianmarco Drocker che ho avuto da avversario diverse volte, ho giocato poi svariate volte nelle giovanili contro Pichi, per il resto conosco solo per nome gli altri nuovi compagni ma non vedo l'ora di aver modo di fare gruppo insieme a loro e di costruire un bel rapporto con tutti.

Ho parlato al telefono anche con coach Leonardo è mi ha fatto un'ottima impressione, mi è piaciuto molto il progetto tecnico che ha in mente, le ambizioni che la società e lui stesso hanno e la serietà e la dedizione al lavoro che lo staff impiega quotidianamente per il miglioramento della squadra e dei singoli."Oltre che essere un ottimo - Point God – Luca Valentini è un geologo, laureatosi poi in scienze motorie, nerd fin nell'anima, spaziando dai cartoni alle carte e forse, sotto sotto uno dei motivi che ha indirizzato la scelta di venire al BCL c'entra qualcosa con il fatto che Lucca, sia la capitale dei fumetti, tra gli hobbies c'è posto anche per il trekking, i viaggi, musica e cinema.