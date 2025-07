Rubriche



Bcl, ecco la presentazione dello staff tecnico

venerdì, 18 luglio 2025, 14:57

Il Basketball Club Lucca esce allo scoperto e comunica il proprio staff tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile e minibasket.

Il BCL infatti non è solo la prima squadra di serie B interregionale; quella è il vertice di una piramide con una base molto larga, o meglio è quella ciliegina che si gusta con piacere, che ci attiva le papille gustative per gustare poi a pieno la bontà di quanto sta sotto, ovvero la torta stessa, fatta di tantissimi ragazzi e bambini che praticano quotidianamente la pallacanestro. L'organizzazione dello staff tecnico per la stagione 2025/2026 ha richiesto un lungo ed intenso lavoro; per il BCL infatti era di importanza vitale non sbagliare e mettere in piedi un organigramma composto quasi esclusivamente da professionisti con qualità, esperienza e capacità di altissimo profilo.

Ciò che ha guidato il BCL in questo lavoro sono gli stessi principi con il quale è nato: formare e far crescere i ragazzi, ovvero pensare la palestra come una fabbrica dei sogni, come un luogo dove corpo e mente si fortificano, dove gli atleti mettono dedizione, voglia di arrivare e tanta motivazione. E affinchè il BCL possa aiutare i ragazzi a realizzare i loro sogni si è reso necessario mettere a loro disposizione istruttori, allenatori, preparatori, psicologi e nutrizionisti, tutte figure dall'altissimo profilo professionale, etico e morale.

La prima figura inserita all'interno del settore giovanile è quella del coordinatore e responsabile tecnico Andrea Ierardi, coadiuvato oltre che da Massimo Chiarello, anche dal nuovo arrivato coach Carlo Mariotti, un allenatore di grandissima ed indiscussa esperienza e preparazione.

E' stata inoltre introdotta una nuova figura dirigenziale nella persona di Luca Martini come dirigente responsabile del settore giovanile, che si occuperà di coordinare il lavoro e relazionarsi con i vari dirigenti accompagnatori e la società.

E' stato creato anche un gruppo di preparatori fisici/atletici che opererà sull'intero settore giovanile in collaborazione con gli allenatori. Infine, e stato implementato ulteriormente il gruppo di istruttori per il Minibasket; tutti giovani ragazzi qualificati con specifici corsi federali, che assieme agli indispensabili e preparatissimi Giacomo Stefani e Nicola Nieri si dedicheranno al fondamentale lavoro con i più piccoli.

Scendendo nel dettaglio, questo l'organigramma completo:

DIREZIONE SPORTIVA: Vangelisti (Direttore Sportivo)Pizzolante (Assistente direttore sportivo)

DIREZIONE SETTORE GIOVANILE: Martini (Dirigente responsabile) Chiarello M.. (Responsabile organizzativo) Ierardi (Responsabile tecnico)

SERIE B INTERREGIONALE: Olivieri – Di Giambattista –Sodini – Cortopassi – Pizzolante

DR2 LAB: Di Giambattista – Lombardi

U19 GOLD/SILVER: Sodini – Tardelli

U19 SILVER + CSI Juniores Bernabei – Lombardi

U17 ECCELLENZA: Mariotti - Olivieri – Di Giambattista -

U17 SILVER + CSI Juniores: Tardelli – Bernabei – Lombardi

U15 ECCELLENZA + CSI Allievi: Ierardi - Sodini – Stefanini

U14 SILVER: Mariotti – Corda – Tambellini

U13 (2 GRUPPI): Chiarello M. - Cappellini - Corda – Tambellini

ESORDIENTI 2014 (2 GRUPPI): Ierardi – Rapè – Cappellini

STAFF MINIBASKET: Stefani – Nieri – Ierardi – Chiarello F. – Roberti – Michelotti – Cacini - Bolognesi

STAFF PREPARATORI FISICI: Cortopassi – Landucci – Tempestini – Di Paolo - Rinaldi