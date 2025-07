Rubriche



Bcl, parte la campagna abbonamenti

lunedì, 21 luglio 2025, 13:58

Si apre oggi la nuova stagione sportiva del BCL, con la presentazione della campagna abbonamenti per assistere al campionato di serie B interregionale 2025/2026. Il suo lancio avverrà attraverso la stampa locale, l'affissione di manifesti e naturalmente sui canali social del BCL.

Da calendario, le partite programmate dalla Federazione saranno in questa prima ed unica fase 14.

Come lo scorso anno, il BCL renderà gratuito per tutti l'ingresso alla prima partita di campionato; ci sarà poi, nel corso della stagione, una giornata dedicata alla Croce Verde, per la quale non varranno gli abbonamenti, ne' altre forme di ingresso gratuito. Infine, all'ultima partita di campionato, ci sarà il "BCL DAY"; anch'esso avrà le stesse modalità di ingresso, ovvero non saranno validi gli abbonamenti ne altri documenti d'accesso.

L'abbonamento alla stagione 25/26 consentirà quindi di assistere ad 11 partite casalinghe e la campagna per l'acquisto sarà suddivisa in due fasi distinte: la prima, compresa tra il 23 luglio e il 25 Agosto 2025, prevede un'offerta speciale al costo di 70,00 euro; successivamente, allo scadere dell'offerta e fino alla prima partita casalinga di campionato, il costo dell'abbonamento sarà di 100,00 euro.

Il prezzo del biglietto di ingresso per le partite casalinghe della stagione 25/26 è fissato in euro 12,00. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli under 14 mentre per gli over 65 e la fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni è prevista una riduzione del costo del biglietto a 8,00 euro; gli stessi avranno un ulteriore agevolazione, potendo continuare acquistare l'abbonamento alla stagione 25/26 al prezzo di 70,00 euro fino alla scadenza della campagna abbonamenti, che potrà però essere acquistato solamente online sul sito del Basketball Club Lucca. Per tutti i tesserati del BCL, l'ingresso sarà invece gratuito.

"LO SHOW STA PER COMINCIARE !" è lo slogan scelto dal BCL per la campagna abbonamenti 2025/26, con l'intento di enfatizzare e collocare il momento della partita nella categoria degli spettacoli a cui non si può mancare.

Significativa e carica di pathos l'immagine scelta per sostenere la campagna abbonamenti, una scenografia curata nei dettagli da professionisti della comunicazione: adulti e ragazzi insieme (perché lo show è per tutti, grandi, piccoli e per famiglie al completo) tutti seduti in prima fila, o meglio ancora, sono addirittura dentro la partita, sono seduti sulla panchina dei cambi, dove si trepida si esulta e si danno gran pacche sulla schiena.

Di fronte cinque giocatori, con i tratti sfuocati, – è il quintetto – che tra poco darà vita al match, l'ambiente è buio, il canestro si intravede, LO SHOW STA PER COMINCIARE!, di li a pochissimo si accenderanno le luci, i giocatori prenderanno forme e contorni nitidi, il canestro si illuminerà e sarà partita vera e ruoterà tutt'attorno a chi abbonandosi ha scelto di essere al centro del gioco.

ACQUISTO ABBONAMENTI

Gli abbonamenti saranno acquistabili direttamente sul sito – basketballclublucca.com – tramite la piattaforma di Pay Pall o presso:

Ego Wellness Resort - Via di Sant'Alessio, 1763/H, in orario di apertura della reception

Cremeria Opera - Via Gaetano Luporini, Lucca LU - in orario di apertura

Torello abbigliamento – Via Buia 22, Lucca, in orario di apertura

Ottica Frugoli – Via Dell'Ave Maria 108 - Capannori – Lucca in orario di apertura

Prossimi appuntamenti:

Presentazione campionato e roster – conferenza stampa dopo ferragosto ( Castello di San Donato )

Presentazione squadra dal vivo – evento programmato verso la fine di agosto in una location da definire

Festa di fine anno il 5 Settembre nell'area di Sant'angelo in campo