Drocker resta a Lucca

domenica, 20 luglio 2025, 09:34

Il roster del Basketball Club Lucca si sta delineando sempre più, la conferma di Gian Marco Drocker è a questo punto una bellissima realtà, forse, la sua, è una delle conferme più attese dai tifosi del BCL.

Gian Marco è un'atleta cresciuto e formatosi tra le mura del palazzetto di San Concordio e quelle del Palatagliate, lucchese DOC, figlio d'arte, classe 2001 e un talento innato nel fare canestro. Drocker lascia Lucca all'età di 16 anni dopo aver dato prova delle sue doti alle finali nazionali under 18 di Udine per trasferirsi presso la Stella Azzurra Roma in serie B, l'anno successivo è di nuovo a Lucca, poi ancora con la Stella Azzurra nell'Under 18 eccellenza con la quale si laurea campione d'Italia.

La sua crescita è verticale, tanto che le richieste per averlo in squadra giungono da tutta Italia, sceglie la Fiorentina Basket in B, dopo la pandemia Gian Marco ripartirà da Crema, ancora in B, poi la Pielle Livorno, Legnano, Andrea Costa Imola, sempre in serie B, infine Treviglio dove disputerà solo sette partite a causa di un infortunio.

Il rientro a Lucca per effettuare al meglio il recupero è d'obbligo e a metà stagione 2024/25 il BCL decide di ingaggiarlo e Gian Marco Drocker torna a vestire la maglia biancorossa, dando il suo importante contributo al raggiungimento della finale della B interregionale, nessuno potrà dimenticare quel canestro realizzato allo scadere a San Miniato che proiettò il BCL verso la finalissima, partita in cui fece anche il suo personale di stagione con 23 punti a refertoDa oggi coach Olivieri potrà dormire sonni più tranquilli, sapendo che in campo c'è uno specialista come Drocker ad aiutarlo a vincere le partite.