Bcl, 200 persone alla presentazione

mercoledì, 27 agosto 2025, 08:46

In una location unica come quella del Parco dell'Infinito che l'Amministrazione Comunale ha saputo valorizzare con impianti e strutture accessibili ai cittadini, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra del Basketball Club Lucca che parteciperà al prossimo campionato di serie B interregionale.

Un evento curato nei minimi particolari che ha permesso alle quasi 200 persone presenti di godere di una splendida serata, un bell'allestimento del palco, le luci, i due stand per il cibo, uno con birra a volontà e l'altro pronto rifornire ai presenti un piccolo stuzzichino a base di ottima porchetta di Ariccia e focaccine e non per ultimo un fantastico dj set mandato in onda da dj Sharon ops.

La serata è scorsa via veloce, tra battute e interviste, sul palco si sono presentati tutti ragazzi, unico assente per cause di forza maggiore Gian Marco Drocker, dopo la squadra sono saliti i tecnici Olivieri, Sodini, e Di Giambattista, a loro sono seguiti il Direttore sportivo Vangelisti e il suo assistente Pizzolante, poi è stata la volta dello staff di supporto atletico e medico, il preparatore Cortopassi, il fisioterapista Ercolini, il medico Precisi, la Dott.sa Mariotti nutrizionista e la psicologa Paoli.

Sul palco è poi salito il Vicesindaco e Ass. allo Sport Fabio Barsanti, che ha portato i saluti dell'Amministrazione di Lucca ed in chiusura la dirigenza del BCL, Ugo Donati, ancora Umberto Vangelisti e il Presidente Matteo Benigni che ha avuto parole di ringraziamento per le molte persone intervenuti. Infine la classica foto di rito tutti insieme ai quali si sono aggiunti i dirigenti del Basketball Club Lucca e via libera al dj set di Sharon ops.

Solita ed inaspettata note di colore offerta dagli irriducibili Young Panthers che ad un certo punto della serata hanno fatto esplodere un classico - bengala rosso – e dato al via ad uno dei loro cori che hanno accompagnato la squadra per tutto il campionato.

Per il BCL si chiude con la presentazione di tutto la squadra e staff la serie di uscite a loro decicate, una linea immaginaria, ma che una volta oltrepassata lascia indietro tutto ciò che è stato, vacanze, feste, ore piccole, mentre davanti c'è una sola frase, un solo pensiero dentro le menti di ognuno – ORA SI FA SUL SERIO –

Grazie