Bcl, presentato il nuovo torneo

giovedì, 21 agosto 2025, 15:30

Il campionato che sta per iniziare si discosta molto dalla formula con la quale si è giocato la scorsa stagione. Quest'anno le squadre partecipanti saranno 15, dispari e questo comporterà per tutti quanti l'obbligo di osservare un turno di riposo. La serie B interregionale è divisa in tre conference, nord, centro e sud e sei division, due per ogni conference, contro le quattro conference dello scorso anno e le otto division, quella in cui giocherà il BCL, sarà la division C della Conference Centro.

L'attuale formula prevede una prima ed unica fase con un girone all'italiana, dalla quale solo le prime otto a fine girone, potranno accedere direttamente agli ottavi, poi ai quarti, alle semifinali e alle finali, per superare ogni fase, le squadre si dovranno confrontarsi al meglio di tre partite, con le franchigie, appartenenti all'altra division della stessa conference centro.

Una seconda division della Conference Centro, tutta nuova che vedrà impegnato il BCL, nel caso di essere tra le prime otto al termine del campionato della sua divison, affrontare squadre fino ad ora inserite nei gironi mai incrociati, come Jesi, Forlinpopoli. Vasto, Termoli, Recanati, Senigallia, Pescara, Civitanova ed altre ancora.

Gli ottavi verranno disputati, incrociando le squadre, ovvero la prima della division C, quella alla quale appartiene il BCL giocherà contro l'ottava della divison D, la seconda con la settima, proseguendo con questa logica fino a completare la serie.

Una formula che non permette passi falsi, sarà molto difficile entrare nelle prime otto, ancora di più ottenere posizioni di vertice, utili nei match successivi e difficilissimo superare le avversarie con la formula che vede le squadre confrontarsi al meglio delle tre partite

Il prossimo campionato vedrà BCL confrontarsi con squadre piemontesi, liguri e toscane, come il Gran Torino Basketball, Don Bosco Crocetta, il College di Borgomanero e l'As Junior Casale Monferrato, mentre le altre sono lo Spezia Basket, Seagulls Genova, Mens Sana, Virtus Siena, Costone Siena, Cecina, l'Use Empoli, Arezzo, Legnaia e l'Etrusca San Miniato.

Nell'approntare la squadra per il prossimo anno, la Società ha voluto mantenere un nucleo rodato e già ben amalgamato, a cominciare dall'allenatore Olivieri per proseguire con gli altri ragazzi del precedente roster, inserendo solamente un play con esperienza, Luca Valentini e un lungo Tommaso Pichi, nuovo invece il reparto assistenti con l'esperto Damiano Sodini, lucchese DOC e Matteo Di Giambattista, un giovane promettente coach.

Nuove, come ogni anno, le divise da gioco, mantenendo pur sempre i colori societari, quest'anno la nuova livrea occhieggia spudoratamente ad uno stile retrò tornato in gran voga che riporta alla mente i fasti passati del basket lucchese fino a quelli d'oltre oceano.